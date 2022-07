Le modèle OnlyFans refuse d’utiliser du déodorant car elle aime l’odeur de sa sueur

Dans un incident bizarre, un modèle OnlyFans a affirmé qu’elle portait “rarement” du déodorant. Cependant, la raison peut sembler encore plus choquante que la révélation elle-même. Elle évite un déodorant parce qu’elle préfère son odeur naturelle car elle exhorte les gens à “adopter leur odeur naturelle”.

Originaire du Royaume-Uni, Fenella Fox a déclaré qu’elle avait abandonné le déodorant lorsqu’elle a commencé à faire pousser ses poils sous les aisselles, il y a près de cinq ans. Pour elle, les parfums et les sprays corporels ne fonctionnent pas. Non seulement cela, mais elle croit aussi que l’odeur naturelle peut être altérée par ce qu’une personne consomme. En parlant à Ladbible, elle a déclaré: «J’aime l’odeur naturelle de mes aisselles et je porte rarement du déodorant. Je crois que notre alimentation et notre mode de vie jouent un rôle énorme dans la façon dont nous sentons naturellement.

Le mannequin a arrêté de se raser les fosses pour la première fois en 2017. C’était pour protester contre les attentes des hommes. Cependant, elle a réussi à en faire une source d’argent et crée maintenant du contenu pour ses abonnés.

Elle a gagné 300 000 £ en deux ans sur la plateforme de streaming.

Le mannequin a expliqué à quel point ses fans adorent l’idée que mes poils sous les aisselles “soient longs et moites”. Elle a ajouté qu’ils adoraient la voir transpirer. « Ils adorent me voir transpirer et c’est comme ça que j’ai l’intention de passer la semaine. Je trouve aussi très attirant que les gens transpirent au gymnase », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, plus tôt cette année, une créatrice de contenu pour adultes sur OnlyFans a allégué qu’elle avait dû coucher avec un employé de Meta pour relancer son compte Instagram après sa suppression/interdiction. Kitty Lixo, modèle OnlyFans et animatrice de podcast, a affirmé qu’elle devait coucher avec des employés de Meta pour récupérer son compte, qui comptait 1,5 lakh d’abonnés. Kitty a été interviewée dans une émission de podcast intitulée No Jumper où le co-animateur, Adam22, a demandé à Kitty : “Quelle est la chose la plus salope que vous ayez jamais faite ?” À quoi, Kitty répond: “La première fois que j’ai eu mon Instagram, un de mes amis sur Instagram – c’est un ami – alors j’ai commencé à coucher avec lui pour qu’il récupère mon Instagram.” Kitty a déclaré que son compte Instagram avait été banni au moins trois ou quatre fois.

Selon les affirmations de Kitty, elle a fait de même avec un groupe d’autres employés de Meta dans le “département de l’intégrité”, l’un des départements chargés d’examiner et de filtrer les comptes violant la politique d’Instagram. Elle a tracé le réseau de son amie, puis leur a envoyé un message sur Instagram via son compte de sauvegarde.

