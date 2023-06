Le modèle OnlyFans ‘Fast Blonde’ a battu son ex pour avoir mis fin à leur romance et s’est précipité après lui dans sa voiture

Un mannequin Only Fans connu sous le nom de Fast Blonde a battu son ex pour avoir mis fin à leur romance, puis s’est précipité après lui dans sa voiture.

Alice Hamp, 30 ans, a menacé de se suicider lorsqu’elle a été abandonnée par son petit ami de six mois, Kieron Prince, en juin dernier.

Alice Hamp est un modèle OnlyFans connu sous le nom de Fast Blonde

Alice a reçu une ordonnance restrictive après avoir harcelé l’ancien vendeur de voitures Kieron Prince l’année dernière 1 crédit

Elle l’a bombardé de messages et d’appels dans lesquels elle sanglotait : « Je vais planter ma voiture et rentrer chez moi dans une boîte.

« Je vais me suicider, j’ai fini, j’ai laissé des trucs. »

Après avoir essayé de l’ignorer, le vendeur de voitures, M. Prince, 37 ans, s’est inquiété et a accepté de se rencontrer.

Poursuivant, Laura Simpson a déclaré aux juges de paix de Warrington, Cheshire: «Quand il a dit que la relation était terminée, elle a refusé de sortir de sa voiture.

« L’accusé s’est retourné et l’a frappé à la poitrine, lui donnant plusieurs coups de coude. Elle l’a frappé à la lèvre et lui a également donné un coup de tête.

«Il a expliqué que lorsqu’il a fait sortir l’accusé de la voiture, il a été suivi par elle.

«Il suivait une voiture de police et a klaxonné pour s’assurer qu’elle s’arrêtait. Il y a eu 25 autres appels manqués ce jour-là.

M. Prince a subi une contusion au cou et une bosse à la jambe droite.

Hamp, d’Adlington, a été reconnu coupable de harcèlement et d’agression.

Elle a obtenu une injonction de 12 mois, 150 heures de travail non rémunéré, dix jours de rééducation et 345 £ de frais.

Elle a posté @fastblonde sur un selfie avant de supprimer le compte.

Son Instagram public montre une Mini Cooper avec une plaque personnalisée et le message : « Je dois casser cette habitude. »

Son avocat a déclaré: «Mlle Hamp doit 20 000 £ pour un véhicule et a perdu son emploi à cause de cela. Elle gagne une petite somme d’argent en ligne. Bien qu’elle ne soit pas démunie, elle est lourdement endettée et peut difficilement se le permettre.

M. Prince a déclaré dans un communiqué: « Je souffre d’anxiété lorsque je rencontre de nouvelles personnes dans n’importe quel cadre romantique. Cela a changé ma façon de penser les relations.

Kieron Prince a subi une contusion au cou et une bosse à la jambe droite après l’attaque 1 crédit