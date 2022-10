Le modèle OnlyFans consomme beaucoup de cocaïne avec une chaussure Louboutin pour avoir «parlé à son petit ami»

Un modèle OnlyFans “JALOUS” a attaqué une jeune étudiante avec un talon Louboutin noir dans une rage frénétique – parce qu’elle parlait à son petit ami.

Amy Henderson était sous l’effet de la cocaïne et de l’alcool lorsqu’elle a laissé Chloe Goddard avec des cicatrices au visage lors de l’agression de janvier.

Amy Henderson a attaqué une femme dans un hôtel de Liverpool plus tôt cette année

Le modèle OnlyFans était riche en cocaïne et en alcool au moment de l’attaque “jalouse” Crédit : Instagram

Glasgow Live rapporte que Henderson, qui possède également son propre salon de beauté, et son petit ami séjournaient dans le même hôtel que l’étudiant de 22 ans à Liverpool.

Le procureur Derek Jones a déclaré que Mme Goddard et son petit ami passaient la nuit à l’hôtel Inside dans le centre-ville le 13 janvier de cette année.

Le tribunal a entendu Mme Goddard quitter sa chambre vers 2 heures du matin pour sortir en même temps que le petit ami de Henderson quittait leur chambre.

Il est entendu que le couple a entamé une conversation et qu’il avait demandé à emprunter son téléphone portable.

Des images de vidéosurveillance montrent ensuite Henderson arrivant sur les lieux.

M. Jones a déclaré au tribunal: “À un moment donné, nous voyons l’accusé frapper son petit ami et nous voyons qu’il y a clairement un élément de jalousie.

“Elle a mis deux et deux ensemble et en a fait cinq, pensant qu’il se passait quelque chose entre Miss Goddard et son petit ami.”

Il est entendu que Mme Goddard a ensuite tenté de retourner dans sa chambre mais a été bloquée par Henderson et une lutte a éclaté.

L’étudiante a été poussée au sol et frappée environ 10 fois avec le talon aiguille.

Les blessures subies par la jeune femme de 22 ans comprenaient quatre lacérations de 1 cm au front qui ont dû être traitées avec des stéri-strips.

Henderson a admis qu’elle avait bu une bouteille de Prosecco et pris de la cocaïne et qu’elle ne se souvenait pas exactement de ce qui s’était passé.

Le modèle OnlyFans a été retrouvé errant, l’air affligé par la police avec une égratignure sur le visage avant d’être lié à l’attaque.

Dans une déclaration d’impact, Mme Goddard a déclaré qu’elle craignait de sortir seule dans le noir et M. Jones a déclaré: “Elle espère que l’accusé ressentira des remords et tirera des leçons de ce qui s’est passé.”

‘PERDU LE CONTRÔLE’

La greffière du tribunal, Martine Snowdown, a déclaré que Mme Henderson avait agressé la victime “pour des raisons inexplicables qui ne pouvaient être motivées que par une jalousie ivre”.

Elle a également déclaré que l’accusé avait “perdu le contrôle” alors qu’il était sous l’influence de drogues et d’alcool.

Cependant, Recorder Snowdown a accepté que les actions étaient hors de propos et que Henderson avait exprimé des regrets.

Henderson a plaidé coupable de voies de fait causant des lésions corporelles et a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant 12 mois et condamné à effectuer 150 heures de travail non rémunéré.

On lui a également dit de verser 1 000 £ d’indemnisation à sa victime et le tribunal lui a également retiré la paire de talons aiguilles.

Son avocat de la défense, Paul Lewis, a déclaré: “A cette occasion, elle a fait une série d’erreurs de jugement.”