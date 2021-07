Le modèle OLED de la Nintendo Switch annoncé pour le lancement en octobre

Bien qu’il ait raté ses débuts supposés lors de l’E3 2021, Nintendo a finalement dévoilé sa nouvelle console – la Nintendo Switch (modèle OLED).

Bien qu’il ne soit pas tout à fait le « Switch 2 » ou le « Switch Pro » que les fans espéraient probablement, ce Switch mis à jour apporte avant tout une mise à niveau visuelle à la table, avec un panneau OLED 7 pouces plus grand; remplaçant l’écran LCD de 6,2 pouces sur la Nintendo Switch d’origine.

Nintendo a agrandi l’écran tout en réduisant les lunettes, ce qui signifie que ce nouveau modèle arbore des proportions presque identiques à la Switch standard (bien que mesurant 0,1 pouce plus large, ce qui signifie qu’il peut ne pas s’adapter à certains kits Nintendo Labo et sélectionner des accessoires tiers) et fonctionnera avec les accessoires existants comme les Joy-Cons actuels.







Au-delà de l’affichage, le Switch OLED arbore une nouvelle conception de béquille, qui s’étend sur toute la longueur du dos de la console et dispose d’une charnière variable, vous permettant de la positionner à n’importe quel angle sur toute sa plage de mouvement ; pour une expérience de visionnement plus polyvalente et stable, en particulier lors de l’utilisation de la console en mode table.

Nintendo promet également un son stéréo supérieur à partir des haut-parleurs intégrés et le stockage interne de base a été doublé à 64 Go, sans doute l’une des plus grandes limitations du Switch d’origine ; toujours aucune mention de la prise en charge audio Bluetooth intégrée, cependant.







En ce qui concerne le dock, en plus du partage dans un schéma de couleurs blanc sur noir quelque peu inspiré de la PlayStation 5 (une option rouge néon / bleu néon, similaire au Switch d’origine est également en route), il y a maintenant un port LAN intégré derrière le panneau arrière, permettant une connexion Ethernet filaire lorsque la console est amarrée; destiné aux jeux en ligne à faible latence.







Jusqu’à présent, seuls les prix américains ont été annoncés, la Nintendo Switch (modèle OLED) pointant à 349,99 $US. Il s’agit d’une augmentation de 50 $ par rapport au prix demandé d’origine de la Nintendo Switch et d’une augmentation qui, selon nous, se traduira également par les prix internationaux.

Si cela finit par être le cas, au Royaume-Uni, le Switch OLED pourrait coûter plus près de 329 £ (contre 279 £ pour le modèle d’origine), tandis qu’en Europe, 349 € semble probable, car le Switch régulier correspond aux États-Unis numériquement. à 299 €.

Le lancement avec le Switch OLED est un pack combo officiel étui de transport + protecteur d’écran, avec un design noir/blanc de couleur assortie. Il n’est actuellement répertorié que sur le site Web de Nintendo Japan et son prix est de 2 178 JPY (environ 14,50 £/16,50 €/20 $).

Nintendo a prévu le lancement du Switch OLED pour 8 octobre, coïncidant avec l’arrivée du Metroid Dread récemment taquiné.