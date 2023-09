Le modèle légendaire perdu de Star Wars X-Wing sera mis aux enchères

Juste quatre « héros » X-Wings ont été créés par ILM pour filmer Guerres des étoiles » Bataille décisive entre Yavin IV et l’Étoile de la Mort : des modèles principaux suffisamment détaillés pour être utilisés pour des plans rapprochés et des séquences d’action majeures. Aujourd’hui, l’un d’entre eux, qui aurait disparu depuis plus de 40 ans, a été retrouvé et est mis aux enchères.

La collection du modéliste Greg Jein, nominé aux Oscars, devrait être vendue le mois prochain. grâce aux enchères du patrimoine. L’un des points forts de la collection, qui comprend tout, depuis un pistolet phaser original de Star Trekdu pilote de « The Cage », à l’un des films d’Adam West utilisés à l’écran Homme chauve-souris Les accessoires Batarang ne sont autres que le modèle de héros X-Wing utilisé dans Star Wars : Un nouvel espoir pour le Leader Rouge. Agir comme le chasseur stellaire piloté par Garvin Dreis lors de la bataille de Yavin, le modèle à l’échelle 1:24 de Red One, identifié comme tel par les rayures rouges singulières à l’arrière de ses deux feuilles supérieures, comprend des lumières pour les lanceurs de torpilles à protons du X-Wing et ses quatre ailes. des canons blaster montés et des feuilles en S servocommandées qui peuvent se verrouiller en position de vol et d’attaque.

Ce modèle n’a pas été exposé ni modifié depuis qu’il a quitté ILM », a déclaré l’historien des effets visuels Gene Kozicki, qui a été l’une des personnes à avoir découvert le modèle avec la famille de Jein alors que la collection était organisée pour être vendue aux enchères. le Journaliste hollywoodien de la trouvaille. « Pour ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 70 ou 80, et ceux d’entre nous qui travaillent dans les effets visuels, ce modèle est une trouvaille aussi importante que les pantoufles rouge rubis ou le Faucon maltais. »

Le Red One X-Wing, parmi d’autres modèles de héros, aurait disparu lors de la transition d’ILM de la vallée de San Fernando à la région de la baie de San Francisco en 1978, un an après la sortie de Guerres des étoiles a changé le cinéma – et l’industrie des effets visuels – pour toujours. « Je savais qu’il y avait probablement quelque chose dans la boîte, alors j’ai commencé à retirer soigneusement les cacahuètes de l’emballage lorsque le nez du X-wing s’est montré », a déclaré Kozicki à propos de sa découverte. « Nous avons immédiatement su tous les quatre qu’il s’agissait du véritable modèle de tournage, puis l’ampleur de la découverte a commencé à s’installer. »

ILM a créé au moins huit modèles X-Wing de différents types – les quatre modèles « héros » pour le travail en gros plan, puis des modèles « pyro » plus simples conçus spécifiquement pour être explosés dans les plans FX – pour Un nouvel espoir. Bien que les modèles pyrotechniques aient naturellement été en grande partie détruits au cours du tournage, avant la redécouverte de Red One, un seul autre modèle de héros est resté intact : Red Three, le chasseur stellaire assigné à Biggs Darklighter dans le film. En trouver un autre après presque un demi-siècle est un moment remarquable dans Guerres des étoiles et historique des effets visuels.

La collection personnelle de Jein sera vendue aux enchères à Dallas, au Texas, entre le 14 et le 15 octobre, avec des enchères sur Red One. départ à la somme énorme de 400 000 $.

