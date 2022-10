Le modèle hybride du Parlement est une fois de plus sous le microscope. Est-ce là pour rester ?

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Un peu plus de deux ans après que la Chambre des communes a commencé à siéger régulièrement dans un format hybride formel, les députés débattent à nouveau de la question de savoir si ce modèle – qui permet à la fois la présence en personne et à distance au Parlement – ​​devrait être prolongé, supprimé ou même rendu permanent.

Le comité de la procédure et des affaires de la Chambre a tenu deux réunions cette semaine pour étudier le modèle, qui comprend l’option de participation virtuelle ainsi qu’une application pour voter.

Les réunions sur l’opportunité de poursuivre les séances hybrides donnent un aperçu de la façon dont les députés considèrent les Communes comme une institution et comment ils évaluent la nécessité d’équilibrer ou de prioriser des valeurs parfois concurrentes, telles que l’accessibilité, la représentation, la responsabilité et la commodité.

Le président de la Chambre, Anthony Rota, qui a comparu devant la commission mardi, a brossé un tableau du format hybride comme largement réussi dans sa tâche la plus fondamentale : permettre aux fonctions parlementaires de se poursuivre de manière sûre et fiable pendant la pandémie de COVID-19, qui a commencé au début 2020.

Mais il a déclaré que le modèle hybride était confronté à des défis importants, notamment la coordination sur plusieurs fuseaux horaires, la santé et le bien-être des interprètes et des défis techniques, tels que la connectivité.

Vers la fin de sa troisième année à la présidence, Rota a également déclaré qu’il croyait personnellement qu’il était avantageux pour les députés d’être à Ottawa en personne afin qu’ils puissent se rencontrer de manière décontractée et mieux se connaître en dehors des structures formelles, souvent plus combatives, du Chambre et commissions.

Rota, qui est chargé de contrôler ce qui peut être une Chambre des communes tapageuse, a déclaré qu’il pensait que le décorum s’améliorait avec moins de personnes à la Chambre.

Le système hybride a aidé MP après la greffe

Pour de nombreux députés élus pour la première fois en 2019 ou 2021, le système hybride a été la règle plutôt que l’exception.

Parm Bains, un député libéral de la Colombie-Britannique, a dit au comité à quel point le système hybride avait été essentiel pour lui permettre de faire face à un traitement de dialyse et à une greffe de rein.

“Sans les dispositions hybrides du Parlement, je n’aurais pas pu protéger ma santé et tenir mon engagement de représenter mes électeurs au Parlement”, a-t-il déclaré.

La députée néo-démocrate Laurel Collins a déclaré que le format hybride peut être un outil crucial pour rendre la vie et le travail d’un politicien plus accessibles et attrayants pour les Canadiens qui pourraient autrement faire face à des obstacles.

La députée néo-démocrate Laurel Collins, tenant sa fille, Alora, parle à la Chambre des communes des avantages pour les familles d’un Parlement hybride, le 26 novembre 2021. (Chambre des communes/Parlvu)

“Si vous voulez que plus de jeunes femmes entrent en politique, si vous voulez que plus de femmes restent en politique, rendez le Parlement plus favorable à la famille. Le Parlement hybride est un moyen concret d’y parvenir”, a déclaré la députée de la Colombie-Britannique.

Le défi de l’interprétation était également au centre des deux réunions, les députés explorant les moyens de résoudre les défis posés par le format hybride. Tout au long de la période des séances virtuelles ou hybrides, les blessures parmi les interprètes ont été élevées, ce qui a entraîné d’importantes pénuries de personnel.

André Picotte, président par intérim de l’Association canadienne des employés professionnels, le syndicat représentant les interprètes, a soutenu qu’idéalement, les parlementaires ne siégeraient qu’en personne, même s’il a dit comprendre que “les sessions hybrides sont là pour rester”.

Les interprètes doivent s’adapter aux besoins du Parlement, a-t-il dit, et le Parlement doit s’adapter aux besoins des interprètes.

Le système pourrait retarder les connexions informelles

Les députés conservateurs ont généralement exprimé leur opposition à l’idée de maintenir les dispositions hybrides, soulignant les difficultés à hiérarchiser les ressources et à garantir le bon fonctionnement et la sécurité des commissions et autres fonctions parlementaires.

Le député conservateur Blaine Calkins, dans la même veine que Rota, a soutenu que la capacité des députés à parler de manière informelle lorsqu’ils n’étaient pas à la Chambre des communes ou aux réunions de comité était cruciale pour créer une atmosphère cordiale et productive.

“C’est censé être un endroit où les gens se réunissent et où les bonnes idées bouillonnent pour le bénéfice de tous. Ma préoccupation est que si nous ne sommes pas là, ou du moins si nous ne sommes pas assez nombreux ici de manière continue, alors nous n’obtiendrons pas la meilleure décision », a déclaré le député de l’Alberta.

Le premier ministre Justin Trudeau, à gauche, participe à une séance hybride du Parlement. Le soutien au modèle hybride s’est largement effondré selon des lignes partisanes tout au long de la pandémie, les libéraux et le NPD étant généralement favorables, tandis que les conservateurs s’y opposent. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le comité a entendu des experts lors de sa deuxième journée d’étude. Kathy Brock, professeure de sciences politiques à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, a soutenu que les dispositions hybrides devraient être supprimées, affirmant qu’elles nuisaient à la fois aux processus de consultation et de responsabilisation qui créent de meilleures politiques.

“Lorsque le Premier ministre et les membres du cabinet ne sont pas obligés de se lever et d’affronter l’opposition, vous perdez quelque chose”, a-t-elle déclaré.

Melanee Thomas, professeure agrégée à l’Université de Calgary, a déclaré que des dispositions hybrides soigneusement élaborées pourraient aider à la fois à la représentation et à l’accessibilité, et que la barre pour décider de supprimer les options hybrides devrait être élevée.

Le soutien au modèle hybride s’est largement effondré selon des lignes partisanes tout au long de la pandémie et s’est intensifié au cours de la dernière année. Là où les libéraux et le NPD sont généralement favorables, les conservateurs s’y opposent.

Dans une déclaration à CBC News, le leader libéral à la Chambre, Mark Holland, a déclaré que le format hybride avait été un « succès incroyable » et qu’il attendait avec impatience l’étude du comité.

Son homologue du NPD, Peter Julian, a fermement soutenu le système hybride dans une déclaration, affirmant qu’il contribuait à l’accessibilité et à l’inclusion, et donnait aux députés une flexibilité s’ils étaient malades ou occupés par une situation dans leur circonscription. Le conservateur n’a pas fourni de commentaire mis à jour sur sa position.