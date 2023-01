Le modèle global d’Oppo Find N2 Flip apparaît sur Geekbench

Oppo a dévoilé le mois dernier le Find N2 et le Find N2 Flip en Chine. Le Find N2 restera exclusif à la Chine, mais le Find N2 Flip a été confirmé pour obtenir une sortie mondiale. Oppo n’a pas encore révélé la date de lancement mondial du Find N2 Flip, mais un appareil Oppo considéré comme la variante mondiale du Find N2 Flip est apparu sur Geekbench, révélant les principales spécifications du modèle international.

Le smartphone porte la désignation de modèle CPH2437, fonctionne sous Android 13 et dispose de 8 Go de RAM à bord. Il y a deux listes de CPH2437 sur la base de données de référence, et les deux ont “k6983v1_64” dans la section Carte mère, avec le processeur composé de huit cœurs – 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz, trois cœurs à 2,85 GHz et un cœur à 3,2 GHz.

Cela pourrait être le Dimensity 9000+, qui est livré avec le GPU Mali-G710 MC10 pour gérer les tâches graphiquement intensives, telles que les jeux et l’édition multimédia.









Oppo CPH2437 sur Geekbench

Geekbench ne révèle pas d’autres spécifications du CPH2437, mais s’il s’agit du Find N2 Flip, et s’il va avoir les mêmes spécifications en dehors de la Chine, alors vous pouvez vous attendre à ce qu’il vienne avec le Dimensity 9000+, un 6,8″ FullHD+ 120Hz écran AMOLED pliable et un écran de couverture de 3,26″.

Il embarquera une batterie de 4300 mAh avec une charge filaire de 44 W et aura trois caméras en remorque – 50MP primaire, 8MP ultra large et une caméra selfie 32MP. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Oppo Find N2 Flip pour en savoir plus à ce sujet, et vous diriger par ici pour notre examen approfondi de Find N2. Nous avons également une critique vidéo qui est jointe ci-dessous.

Source 1, Source 2