Le modèle financier américain est meilleur que celui de l’Europe, selon un dirigeant de la MLS

Le football compte une grande variété de ligues, chacune avec un modèle financier distinct, qui diffère entre l’Europe et les ligues américaines.

Une combinaison d’équipes privées et divers degrés d’inégalité financière prédominent sur la scène européenne, siège de ligues renommées comme la Premier League anglaise, la Liga et la Serie A. La Major League Soccer (MLS), en revanche, utilise un modèle financier plus réglementé pour faire des affaires en Amérique du Nord.

La ligue américaine et l’Europe diffèrent sur le modèle financier préféré

Chacun a ses avantages et ses limites, mais les structures financières de la MLS et du football européen sont fondamentalement différentes. La structure de libre marché du football européen produit des talents et une rivalité incroyables, mais crée également des divisions sur le plan financier.

En comparaison, l’approche réglementée utilisée par la Major League Soccer met davantage l’accent sur la parité entre les clubs et la stabilité financière. La décision entre ces modèles est basée sur les principes et les objectifs d’une certaine ligue. Par conséquent, différentes ligues à travers le monde utilisent des stratégies différentes.

Qu’a dit Chris Schlosser ?

Chris Schlosser est le vice-président directeur des entreprises émergentes pour la Major League Soccer. Récemment, il a fait part de ses réflexions lors de l’événement SportsPro Ignition. Lors d’une session intitulée « MLS et l’avenir des médias du football », Schlosser a expliqué comment la Major League Soccer intègre la technologie dans la ligue.

« On entend beaucoup de débats sur la promotion et la relégation dans le monde du football. Les supporters européens diront que c’est fou, mais la capacité de nos clubs à investir dans des technologies sophistiquées est vraiment importante. Ce truc n’est pas bon marché. Cela nécessite beaucoup d’engagement en capital. Cela nécessite un investissement en personnel et en connaissances. Vous pouvez le faire parce que vous avez une entreprise durable. Vous savez où va l’entreprise. À l’heure actuelle, nous élaborons des modèles de planification financière sur quatre et cinq ans pour la ligue, et nous pouvons déterminer où nous allons et les investissements que nous devons faire.

« Si vous êtes dans un monde de promotion et de relégation, je ne sais pas pratiquement comment un club fait cette modélisation et dit ‘D’accord, je vais investir des sommes d’argent importantes dans une excellente application pour les fans ou dans un excellent système de données sur les fans.’ » Parce que tout leur modèle financier pourrait disparaître s’ils sont relégués. C’est vraiment difficile pour [clubs] pour faire ces plans à long terme, mais le monde de la MLS est un peu différent. Nous pouvons faire ces plans à long terme. Nous pouvons faire ces investissements.

« Je pense que je n’ai jamais été aussi optimiste quant à l’avenir et aux opportunités qui nous attendent, mais c’est parce que nous investissons maintenant dans toutes ces technologies, systèmes et savoir-faire sous-jacents qui nous permettront de vraiment réussir dans ce domaine. 2027 après toutes ces choses formidables qui vont se produire au cours des deux prochaines années.

