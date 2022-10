Le modèle “Fake Barbie” OnlyFans a dit à son ami “Je veux tellement tuer mon petit ami et son amant” avant de “le poignarder à mort”

Un mannequin OnlyFans jugé pour le meurtre de son partenaire après une dispute ivre au pub a déclaré à un jury que ses menaces de la quitter quelques heures avant sa mort n’étaient “que des mots”.

Abigail White, 24 ans, a poignardé le père de ses trois enfants Bradley Lewis, 22 ans, au cœur avec un couteau, a déclaré un tribunal.

Abigail White, 24 ans, est jugée pour le meurtre présumé de son petit ami Crédit : Facebook

Bradley Lewis, 22 ans, est décédé après que White l’ait poignardé au cœur Crédit : Facebook

White, qui s’est qualifiée de “fausse Barbie” dans le passé, admet l’homicide involontaire coupable, mais nie le meurtre.

Elle a déclaré ce matin à un jury du Bristol Crown Court que bien qu’il lui ait dit qu’il ne souhaitait plus rester dans la relation quelques heures avant sa mort, elle ne le croyait pas.

Elle a ajouté: “Il ne pense pas vraiment cela, il n’a jamais vraiment pensé cela – ce n’étaient que des mots.

“Ce serait juste quelque chose que nous nous disions tous les deux fréquemment, mais cela ne voulait pas dire que nous voulions vraiment le faire.”

Bradley est décédé d’un seul coup de couteau à la poitrine aux premières heures du 26 mars.

Le tribunal a appris que le couple s’était souvent disputé au sujet de leur infidélité ensemble, ayant même déjà reçu l’ordre de rester séparé par les services sociaux.

Les jurés ont également entendu un message audio envoyé à un ami avant le coup de couteau où elle a laissé entendre qu’elle était prête à menacer de violence contre Bradley pour apprendre “la vérité”.

Dans l’enregistrement, elle a déclaré: “Il ne me dit la vérité que lorsqu’il pense que je vais le tuer, comme quand je sors un couteau, comme quand je vais le poignarder”.

White a accepté qu’elle avait dit la déclaration, mais a ajouté: “Mais ce n’est pas ce que je voulais dire”.

Le procès a appris que l’attaque aurait été causée par une dispute ivre entre White et un ami dans un pub.

Elle a estimé que Bradley ne l’avait pas défendue dans la dispute, qui l’a poussée au sol.

L’accusation a également interrogé White au sujet d’un SMS envoyé à une amie dans lequel elle laissait entendre qu’elle souhaitait tuer Brad, son amante Anna et son amie.

Elle a écrit: “Je veux tellement les tuer, mais je ne peux pas faire de prison et laisser mes enfants.”

L’accusation a également interrogé White au cours d’un appel téléphonique au cours duquel Bradley a apparemment demandé de l’aide à un ami, affirmant que White “essayait de le tuer”.

Lors de l’appel, Bradley a dit à son amie Sophie : “Aide-moi Sophie, elle essaie de me tuer, elle n’arrête pas de me battre, elle essaie de me poignarder, elle me fait mal.”

White, qui aurait pu être entendue en arrière-plan de l’appel lui disant de “la fermer”, a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de l’apparent appel à l’aide de Bradley.

Elle a expliqué: “Je ne m’en souviens pas. Je pleurais juste, je me sentais bouleversée, j’avais le cœur brisé.”

Elle nie également avoir battu, tenté de poignarder ou menacé de tuer Bradley pendant l’appel.

La procureure Anna Vigars KC a également demandé à White de montrer comment elle tenait le couteau avec lequel elle avait poignardé Bradley le 25 mars.

Démontrant au tribunal à l’aide d’un stylo, White a montré comment elle tenait le grand couteau sur le manche, la lame pointant vers le bas de sa main vers le sol.

Lorsqu’on lui a demandé, White a d’abord nié avoir agi par “colère” lorsqu’elle a attaqué Bradley.

Elle a ajouté: “J’étais en colère et bouleversée, j’ai ramassé le couteau avec colère, mais je ne voulais pas le blesser ou le tuer.

“Je ne savais pas que cela arriverait, c’est juste arrivé.”

Émotionnellement, elle a dit qu’elle “n’avait vraiment pas” l’intention de le blesser quand elle l’a poignardé, et que l’incident était “juste terminé avant même que je ne le pense”, ajoutant: “Je n’ai réalisé que j’avais fait ça qu’après”.

Elle a également exprimé son regret d’avoir menti à la police, au personnel de l’hôpital et aux voisins au sujet des coups de couteau.

Le tribunal a appris vendredi que White avait dit à des voisins que Bradley s’était infligé les blessures.

Niant avoir menti pour se protéger, elle a déclaré: “Non, j’étais inquiète de ce qui allait nous arriver à tous. Pas seulement moi, mais les enfants et Brad.”

White nie également avoir tenté de dissimuler l’attaque en nettoyant le sang autour de Bradley alors qu’il gisait mourant dans la cuisine du couple.

Elle a expliqué: “J’ai nettoyé par Brad dans la cuisine quand il était allongé sur le sol parce que je ne voulais pas que mon fils voie ce qui était arrivé à son père.”

Le procès se poursuit.