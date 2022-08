Le modèle factice de l’iPhone 14 Pro montre de nouvelles rumeurs en forme de pilule et des découpes d’affichage circulaires

Apple a annoncé qu’il organisera son prochain événement spécial le mercredi 7 septembreoù la société Cupertino devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la nouvelle « Apple Watch Pro » robuste, et plus encore.

Cette année, Apple devrait repenser l’encoche – l’espace rectangulaire en haut de l’écran de l’iPhone où se trouvent l’ID de visage et le système de caméra frontale – sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max et remplacez le design actuel par nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulairesoffrant des écrans légèrement plus grands que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de génération actuelle – les nouveaux modèles remplaceront.

Les nouvelles découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire font l’objet de rumeurs depuis un certain temps, avec une image montrant des panneaux d’affichage prétendument pour l’appareil partagé sur le site Web de microblogging chinois Weibo plus tôt dans l’année.

À l’approche de l’annonce officielle d’Apple, une nouvelle image a été partagée sur Twitter d’un modèle factice d’iPhone 14 Pro, offrant un aperçu supplémentaire de ce à quoi ressembleront les découpes d’affichage dans la vraie vie.

Factice iPhone 14 Pro pic.twitter.com/vjKlImLufN — Univers de glace (@UniverseIce) 25 août 2022

L’image vient de @UniverseIcequi offre un regard de face sur les nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulaires, qui abriteront l’ID de visage de l’iPhone et le système de caméra frontale.

Voici tout ce que nous attendons d’Apple pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Image: @UniverseIce