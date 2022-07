Le modèle économique allemand ébranlé par la crise énergétique

La stagnation de la croissance allemande au deuxième trimestre a conduit tous les analystes à prédire une récession alors que les perspectives sont assombries par la menace d’un arrêt de l’approvisionnement en gaz russe.

Mais ce n’est pas seulement la croissance qui s’effondre entre avril et juin : c’est tout le modèle économique allemand qui est remis en question par les experts.

Fini l’énergie bon marché

“La guerre en Ukraine met fin au modèle économique allemand tel que nous le connaissions, un modèle qui était principalement basé sur des importations d’énergie bon marché et des exportations industrielles vers un monde de plus en plus globalisé”, a déclaré Carsten Brzeski, économiste à la banque ING, dans réponse aux données de croissance du deuxième trimestre.

Moins cher à produire et à transporter, avec des prix fixés dans des contrats à long terme, le gaz russe contribue depuis des décennies à la prospérité économique de l’Allemagne.

L’industrie consomme 30 % du gaz brûlé en Allemagne. Avant la guerre, plus de la moitié de l’approvisionnement total provenait de Russie, un chiffre qui était tombé à 35 % début juin.

Pour se sevrer complètement du gaz russe, l’Allemagne cherche plus loin de nouveaux approvisionnements, y compris des expéditions de gaz naturel liquéfié des États-Unis et du Qatar, ainsi qu’une transition plus rapide vers la production d’électricité renouvelable.

La mondialisation en crise

“En tant que nation exportatrice, l’Allemagne a bénéficié de manière disproportionnée du libre-échange. Mais c’est exactement cela qui est maintenant en danger”, a déclaré le quotidien Sueddeutsche au début du mois.

La pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont montré les faiblesses des économies ouvertes, car les chaînes d’approvisionnement ont été bouleversées et les composants clés se sont raréfiés. L’Allemagne a été parmi les plus exposées aux problèmes logistiques des deux dernières années.

La dépendance de l’Allemagne vis-à-vis de la Chine inquiète également les politiciens de Berlin. Les liens étroits entre l’Allemagne et la Chine n’étaient “pas sains”, a déclaré en avril le ministre libéral des Finances, Christian Lindner.

Pékin est le premier partenaire commercial de l’Allemagne, les échanges entre les deux pays augmentant à nouveau de 15,1% en 2021.

“C’est potentiellement un nouveau risque”, a déclaré à l’AFP l’économiste Claudia Kemfert. Alors que le risque était moins aigu que la dépendance à l’égard de la Russie, il fallait faire davantage pour “se concentrer sur l’économie nationale et renforcer la résilience”, a-t-elle déclaré.

Choc inflationniste

Après des années de croissance anémique, l’inflation est de retour en force dans l’Union européenne. En Allemagne, le souvenir de l’hyperinflation à la manière des années 1920 pèse lourd dans le débat public.

Au-delà de ce blocage psychologique, l’obsession de la stabilité des prix assure une “industrie compétitive et une nation d’épargnants”, selon un récent rapport du groupe de réflexion français OFCE.

La hausse des prix a conduit à une agitation ouvrière croissante en Allemagne. Juillet a vu la plus longue action industrielle dans les ports allemands en 40 ans et une journée de grèves du personnel au sol de Lufthansa.

Avant les négociations qui devraient débuter en septembre, le puissant syndicat IG Metall demande une augmentation de salaire de 8% pour 3,8 millions de travailleurs dans divers secteurs industriels, la plus grande demande salariale depuis 2008.

Personnel recherché

Eclipsée par la guerre en Ukraine, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un casse-tête majeur pour l’industrie allemande.

En plus du million de postes vacants déjà annoncés, “l’Allemagne aura besoin de 500 000 employés supplémentaires chaque année pendant (les) 10 prochaines années”, a déclaré Marcel Fratzscher, responsable du groupe de réflexion DIW à Berlin.

Le manque à gagner potentiel était un “risque pour la compétitivité et la prospérité du pays”, a-t-il noté.

L’équipementier automobile Continental a tiré la sonnette d’alarme en juillet, affirmant que la pénurie “menaçait l’avenir de l’économie allemande”, qui “a un besoin urgent d’une immigration contrôlée”.

Illusion de frein à la dette

Le retour aux règles budgétaires strictes de l’Allemagne en 2023 après une interruption de trois ans imposée par la pandémie est un objectif clé du ministre des Finances Lindner.

L’objectif est “aussi surprenant qu’irréaliste”, a déclaré Brzeski d’ING.

L’Allemagne s’apprête à dépenser à nouveau des milliards pour aider les ménages à traverser la crise énergétique à venir et à investir des sommes colossales dans le passage aux énergies renouvelables.

“L’Allemagne aura besoin de temps et d’argent” pour mettre en œuvre “des investissements et un changement structurel aussi déterminés et engagés qu’elle l’a exigé des autres pays de la zone euro dans le passé”, a déclaré Brzeski.