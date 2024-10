Après des informations selon lesquelles OpenAI prévoyait de lancer son modèle phare d’IA en décembre, il est désormais possible que Google envisage de lancer la dernière version de Gemini le même mois. Pendant ce temps, xAI, Anthropic et Meta d’Elon Musk envisagent également de lancer prochainement leurs nouveaux modèles frontières.

Selon un rapport de The Verge, Google prévoit de diffuser largement le modèle Gemini 2.0 en décembre. Cependant, le nouveau modèle ne montrerait pas les gains de performances obtenus par Google DeepMind. Le PDG Demis Hassabis l’espérait. Le rapport suggère cependant qu’il s’agit d’une tendance qui se produit dans les entreprises qui développent de grands modèles.

Pour référence, Google avait lancé le modèle de langage Gemini 1.0 et Gemini 1.0 Pro via Bard AI (l’ancien nom de Gemini). Pendant ce temps, Gemini 1.5 avec fenêtre contextuelle élargie a été lancé en février. Google a également présenté son assistant d’IA multimodal Project Astra lors de l’événement I/O 2024, mais le calendrier confirmé pour le nouveau modèle n’a pas encore été confirmé.

Project Astra est capable de répondre aux requêtes des utilisateurs en temps réel via des entrées texte, audio ou vidéo. Dans une vidéo de démonstration partagée par Google, on peut voir le nouvel assistant IA converser avec l’utilisateur et répondre aux questions en temps réel.

Publié : 26 octobre 2024, 10h37 IST

