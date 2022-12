Le modèle défiguré d’Instagram a besoin d’une chirurgie reconstructive après que le dentiste “lui ait donné des charges faciales gratuites pour faire de la publicité pour la clinique”

VOICI les images choquantes qui révèlent comment un influenceur a été laissé déformé et méconnaissable à la suite d’une procédure cosmétique bâclée gratuite.

Mariana Michelini, qui compte 15 000 abonnés sur Instagram, poursuit un dentiste après qu’une procédure “d’harmonisation faciale” lui ait défiguré le visage.

Les images montrent une ancienne glam girl, dont la beauté a volé le cœur de beaucoup, maintenant avec un visage endommagé.

Les photos prises après la procédure montrent son visage gonflé, enflé et couvert de points de suture.

La procédure a été réalisée gratuitement par un professionnel dentaire à Matao, dans le sud-est du Brésil, en décembre 2020.

L’harmonisation du visage utilise des procédures non chirurgicales telles que le botox et le remplissage d’acide hyaluronique pour modifier les traits du visage.

L’influenceur a subi la procédure en échange de la publicité des services du professionnel dentaire sur les réseaux sociaux.

Six mois plus tard, son visage a commencé à enfler de façon alarmante et sa peau s’est décolorée.

Elle a eu besoin d’une chirurgie de reconstruction douloureuse sur son visage endommagé et dit maintenant qu’elle a du mal à faire face aux conséquences.

Elle a déclaré: “Ma vie s’est arrêtée, je suis psychologiquement brisée – je veux juste retrouver mon visage.

“Je souffre beaucoup, mais j’ai confiance que justice sera rendue, je ne veux pas que d’autres personnes vivent cela.”

La femme de 34 ans a déclaré qu’elle supposait que de l’acide hyaluronique avait été utilisé, mais un dermatologue a découvert en juin de l’année dernière qu’elle avait en fait reçu une injection de polyméthacrylate de méthyle.

Les charges de PMMA ont été associées à de graves complications, telles qu’une inflammation chronique, des nodules fibrotiques, un jaunissement de la peau et une malposition des paupières.

Selon les médias locaux, environ 90% des procédures cosmétiques bâclées impliquent des charges en PMMA.

Alors qu’elle recevait un traitement pour réparer son visage, Mariana poursuit maintenant son dentiste pour la procédure bâclée.

Elle croit qu’elle peut prouver devant le tribunal que le produit de comblement qui lui a été injecté n’était pas celui qu’on lui avait promis.

Elle affirmera également que la procédure bâclée aurait eu des effets néfastes sur son apparence, son état d’esprit et ses finances.

Cependant, le dentiste qui a effectué la procédure aurait intenté une action en justice interdisant l’identification du dentiste et du cabinet dentaire.

Le dentiste poursuit également Mariana pour dommages moraux et diffamation.

Selon le Conseil Régional de l’Odontologie, les dentistes sont habilités à procéder à l’harmonisation faciale.

Malgré les risques apparents associés à la chirurgie esthétique, les femmes continuent de subir l’intervention.

Une femme brésilienne poursuit également un dentiste qui l’a laissée avec un visage pourri en raison d’un travail de nez bâclé.

