Le modèle de vente directe de Tesla l’aide à contrecarrer les poursuites des clients

Les différends entre les acheteurs et Tesla “ne seront pas tranchés par un juge ou un jury, mais plutôt par un arbitre unique”, indique l’accord. En d’autres termes, les acheteurs ayant des griefs doivent renoncer à leur droit constitutionnel à un procès devant un juge et un jury. Au lieu de cela, leurs cas doivent être entendus par un arbitre payé par Tesla.

Le libellé du contrat est un exemple d’une tendance de longue date qui, selon les juristes, a privé des milliers ou des millions de personnes de leur journée devant les tribunaux. Les clauses d’arbitrage enfouies dans les petits caractères sont largement utilisées par des entreprises comme les banques, les câblodistributeurs et les maisons de retraite.

Mais l’arbitrage forcé avait été rare dans l’industrie automobile.

Tesla est en mesure d’utiliser l’arbitrage plus largement que ses rivaux car il vend des voitures directement aux acheteurs. Les constructeurs automobiles établis comme General Motors, Ford Motor et Toyota vendent par l’intermédiaire de concessionnaires et sont moins susceptibles d’avoir une relation contractuelle directe avec les acheteurs.

Conçu comme un moyen d’éviter des litiges coûteux et de soulager les tribunaux surchargés, l’arbitrage a évolué pour devenir un système qui favorise les entreprises et laisse peu de recours aux consommateurs, selon les groupes de consommateurs et les juristes. Cynthia Estlund, professeur de droit à l’Université de New York, qualifie l’arbitrage de “trou noir” parce qu’il aide les entreprises à faire disparaître efficacement les plaintes. En effet, les arbitres, souvent des juges à la retraite, entendent généralement les affaires en privé, contrairement aux tribunaux ouverts au public.

Et les clauses d’arbitrage interdisent généralement aux personnes ayant des griefs de se regrouper dans des recours collectifs pour partager les frais d’avocats, de témoins experts, etc.

Un propriétaire de Tesla dont le pare-choc tombe ou alors dysfonctionnements du loquet du coffre doit déposer une plainte en tant qu’individu, même si des centaines d’autres personnes ont le même problème. Dans la plupart des cas, le coût de la poursuite des réclamations en arbitrage dépasse le gain potentiel, ce qui décourage les dépôts.