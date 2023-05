Le modèle de maillot de bain SI Nicole Williams English a posé pour le prochain numéro alors qu’elle était enceinte de 7 mois

Nicole Williams English a une livraison spéciale.

Le Recrue en maillot de bain Sports Illustrated 2023 posé pour le prochain numéro alors qu’elle était enceinte de sept mois. Le magazine sortira en kiosque le 18 mai.

Le mannequin a annoncé sa grossesse avec la marque lors de la Miami Swim Week l’été dernier. Pendant le défilé de mode, la star de « WAGS LA » a défilé aux côtés de son mari, l’ancien joueur de la NFL Larry English, tout en exhibant fièrement son baby bump dans un minuscule bikini noir.

« Bien que nous ayons déjà révélé Nicole Williams English sur notre podium pendant la Swim Week avec une annonce de recrue et une annonce de grossesse, nous sommes ravis de partager enfin ses photos pour le numéro 2023 », a déclaré le rédacteur en chef de SI Swimsuit, MJ Day, au point de vente. .

« Nous sommes encore plus honorés qu’elle nous ait choisis pour célébrer son parcours de grossesse – prendre des photos pour le numéro enceinte de sept mois, puis reculer devant l’objectif avec India Moon, 6 semaines, sa belle fille et notre plus jeune modèle le plus précieux à ce jour », a-t-elle partagé. « Il y a du pouvoir à partager un moment de vie aussi intime, et nous sommes plus que reconnaissants d’en faire partie avec Nicole. »

Pour sa diffusion, la native de Toronto a bercé un bikini string coquillage maigre orné de perles. Elle a été photographiée par Yu Tsai à la Dominique.

Williams English et son mari ont accueilli leur premier bébé ensemble en janvier.

La créatrice et entrepreneure a déclaré au point de vente qu’elle espérait avoir l’opportunité d’apparaître dans le magazine depuis des années. Selon certaines informations, la pin-up et la fière maman ont assisté à un casting avec la franchise six ans plus tôt.

« J’ai l’impression que je vais me réveiller, et ce sera une façon si cruelle de découvrir que ce n’était pas réel », avait-elle précédemment déclaré au point de vente. « Je n’arrive pas à y croire parce que c’est un de mes rêves depuis plus de 20 ans. Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de pleurer. C’était une journée tellement émouvante. [My husband and I] sommes allés nous promener au soleil pour aller célébrer, et nous ne pouvions tout simplement pas effacer les sourires de nos visages. »

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

Au fil des ans, le problème a essayé de rester frais, avec des bikinis peints, des modèles de grande taille, des photos inédites, de minuscules maillots de bain, des modèles amputés, des modèles plus anciens et l’ajout d’athlètes professionnels et de célébrités en couple.

Williams English a déclaré au point de vente qu’elle espère que son image inspirera d’autres mamans à célébrer leur corps. Elle est le deuxième mannequin à avoir posé pour SI Swimsuit alors qu’elle était visiblement enceinte.

« Le fait que je sois en fait une recrue et que je tire pendant ma grossesse, c’est vraiment cool de savoir que ma petite fille traverse ça avec moi et qu’un jour elle regardera en arrière et verra toutes ces photos et saura qu’elle était en train de tirer pour SI avec maman », a-t-elle déclaré lors de son tournage.

« J’espère que je pourrai inspirer les gens et montrer une partie de moi, en particulier d’être enceinte en faisant ça », a-t-elle poursuivi. « Pouvoir montrer cela à ma fille, et pouvoir lui raconter comment je suis arrivé ici et à quel point j’ai travaillé dur pour y arriver, et comment c’était mon plus grand rêve et mon plus grand objectif, et lui dire de poursuivre ses rêves et ne jamais abandonner, c’est tellement spécial. »

Après avoir accouché, Williams English a déclaré au magazine People qu’elle s’adaptait avec bonheur à sa nouvelle vie.

« Je prends juste mon temps maintenant pour guérir et récupérer et profiter d’être sa mère », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir eu la chance d’avoir une petite fille en bonne santé. C’est tout ce que nous avons toujours voulu.

« India Moon est entourée de tant d’amour inconditionnel », a déclaré Williams English. « Merci à toutes les infirmières et tous les médecins et à mon incroyable mari qui ont fait ce voyage avec moi. Je suis tellement excitée par ce prochain chapitre. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.