Le modèle de maillot de bain SI Hunter McGrady explique comment le fait d’avoir honte de son corps a conduit à une thérapie: « Mentalement, j’avais besoin d’aide »

La carrière de mannequin de Hunter McGrady n’a pas été facile.

La star de Sports Illustrated Swimsuit a grandi en étant « amoureuse » de sa mère, qui était aussi mannequin. C’était à 15 ans qu’elle était prête pour son gros plan – mais l’expérience a été douloureuse.

« Je mesure 6 pieds, et à l’époque, j’avais une taille de 2 et 114 livres », a déclaré le mannequin. Revue de la santé pour leur dernier numéro. « J’étais très mince et j’ai essayé d’être aussi mince. J’étais juste du genre ‘Laisse-moi voir à quel point je peux maigrir.’ Je n’avais même pas encore complètement atteint la puberté. Je suis allé dans des agences, et chaque agent n’arrêtait pas de me dire: « Tu es génial, nous t’aimons. Si tu peux juste perdre un peu plus, nous te signerons. ‘ »

McGrady a déclaré qu’elle était déterminée à être acceptée par l’industrie du mannequinat. Mais il y a eu un moment qui l’a fait abandonner.

SI SWIMSUIT’S HUNTER MCGRADY REFLÈTE SUR SON SUCCÈS EN TANT QUE MODÈLE CURVY : JE VEUX QUE LES FEMMES « SENTENT VOIR ET ENTENDU »

« La goutte d’eau a été quand j’ai réservé un emploi et je me suis dit : ‘Je suis le plus mince que j’aie jamais été. C’est fabuleux' », se souvient le joueur de 28 ans. « J’entre et tout le monde me regarde. Le producteur s’approche et me dit : ‘Écoute, nous devons te parler. Nous n’avions pas réalisé à quel point tu étais grand.’ C’était une entreprise de t-shirts extensibles. Ils ne m’ont même pas donné la possibilité d’essayer quoi que ce soit – ils ont juste dit qu’ils ne travailleraient pas avec moi. Après cela, j’ai dit à ma mère que je ne voulais plus le faire . Je le ressentais vraiment émotionnellement – et je faisais face à l’anxiété et à la dépression. «

McGrady a admis qu’elle avait besoin de suivre une thérapie.

« Mentalement, je savais que j’avais besoin d’aide », a-t-elle expliqué. « J’ai vraiment dû mettre de côté tout ce qu’on m’avait dit et appris. Je regarde en arrière et je me dis ‘Wow, c’est triste.’ Mais c’est aussi la première pierre angulaire de la carrière que j’ai maintenant. J’ai vraiment dû apprendre à connaître mon corps et apprendre à le nourrir et à l’aimer à nouveau. «

Selon McGrady, c’est la thérapie qui lui a donné les éléments constitutifs pour s’aimer. Et avec le temps, elle est devenue plus confiante pour reprendre le mannequinat. Elle a également noté comment voir les mannequins Tara Lynn, Candice Huffine et Robyn Lawley sur la couverture de Vogue Italia l’a obligée à réessayer.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’étaient des mannequins taille plus – je ne savais même pas que c’était une chose », a déclaré McGrady. « Pendant mon temps libre, j’avais grandi physiquement et mentalement. Je me suis dit : ‘Ces filles me ressemblent maintenant.’ Alors, je suis allé chez Wilhelmina Models, et ils m’ont signé. »

McGrady a également révélé qu’elle était fière d’être qualifiée de mannequin grande taille.

« C’est drôle, quand j’ai commencé, je ne voulais pas dire que j’étais un mannequin grande taille – j’étais juste un mannequin », a-t-elle réfléchi. « Et en cours de route, beaucoup de femmes se disaient: » En fait, j’aime vraiment être appelée taille plus – je n’en ai pas honte. » Je suis pro-femme – si vous voulez qu’on vous appelle grande taille, super ! Pour moi, maintenant, je me dis : ‘Bon sang, je suis un mannequin grande taille.' »

McGrady, maintenant maman, a fait ses débuts en maillot de bain SI dans le cadre de la recherche de modèles 2017 de la marque. Puis en 2018, elle a été ramenée pour devenir une recrue.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2020, McGrady a parlé à Fox News Digital de sa quatrième apparition dans Sports Illustrated.

« Oh mon Dieu, c’est incroyable », a-t-elle déclaré à l’époque. « Chaque année, je suis tellement honoré d’être inclus dans une publication aussi énorme. Et chaque année, ils se surpassent. MJ Day, l’éditeur, comprend le besoin de diversité dans les médias. C’est vraiment elle qui a pris la décision de nombreux il y a des années pour inclure Ashley Graham sur la couverture et lancer ce mouvement. »

« C’était un geste merveilleux qui a vraiment ouvert les yeux de beaucoup de gens pour voir que nous devons voir des corps différents », a-t-elle partagé. « Nous devons voir différentes races, différentes hauteurs, différentes formes, différentes variétés de personnes. Je peux dire que cette année sera plus diversifiée que jamais et j’en suis vraiment fier. »

McGrady a également révélé qu’elle se sentait « absolument meilleure » en posant pour le magazine.

LE MODÈLE DE MAILLOT DE BAIN ILLUSTRÉ DE SPORTS HUNTER MCGRADY DEVIENT CANDIDE SUR SON CORPS POST-PARTUM : « JE SUIS TELLEMENT RECONNAISSANT »

« Tout type d’insécurité que je venais de sortir », a déclaré McGrady. « Chaque année, je perds un peu de cette insécurité parce qu’avouons-le, nous sommes tous humains. Je m’aime, mais cela ne veut pas dire que je n’ai aucune insécurité. Mais cette année, j’ai l’impression de vraiment laisser ça par la porte et je me suis senti avec ce sentiment d’être le meilleur que je puisse être. Et je me suis juste amusé avec ça. J’ai déjà vu certaines des photos et elles sont incroyables. Je me sens vraiment, vraiment bien à propos de cette question. »