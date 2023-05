Le modèle de maillot de bain SI Christen Harper sur sa rencontre avec la star de la NFL Jared Goff sur l’application de rencontres: « J’ai envoyé le premier message »

Christen Harper et Jared Goff ont trouvé l’amour dans un endroit pas si désespéré.

Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit et le quart-arrière des Detroit Lions se sont rencontrés sur Raya, une application de rencontres préférée des célébrités. Le couple a été lié pour la première fois en 2019. Ils ont annoncé leurs fiançailles en juin 2022.

« … J’ai juré qu’il m’avait envoyé un message en premier », a déclaré Harper à Fox News Digital. « Mais quand nous sommes allés regarder en arrière, j’ai en fait envoyé le premier message. »

« Alors vous toutes, mesdames, vous feriez mieux d’envoyer le premier message parce qu’on ne sait jamais », gloussa-t-elle. « Tu dois tirer ton coup. Tu manques 100% des coups que tu ne prends pas. »

Harper a déclaré qu’elle et la star de la NFL étaient rapidement devenues inséparables après leur rencontre hors ligne.

« C’est tellement drôle de penser que nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontres, mais j’ai l’impression que ces jours-ci, c’est si courant », a déclaré la pin-up. « Et c’est vraiment comme la façon dont vous rencontrez les gens. Qui sait si je l’aurais jamais rencontré ? Je suis donc si heureuse d’avoir utilisé cette application de rencontres il y a cinq ans… C’est tellement amusant de voir comment nous avons grandi. C’est été une balade tellement amusante – et tout a commencé en ligne. »

Alors que Harper a rapidement marqué un touché avec son beau, la star a admis qu’elle ne connaissait pas si bien le football pendant qu’ils sortaient ensemble.

« Nous avons commencé à sortir ensemble juste avant le début de la saison de football en 2018, je pense », a-t-elle expliqué. « Donc c’était fou d’être jeté là-dedans. Et je ne connaissais pas grand-chose au football. Mon frère a joué au hockey en grandissant. Je connaissais le Super Bowl, mais je ne regardais pas le football à la télévision tout le temps. Alors maintenant J’ai l’impression d’en savoir trop. »

Harper a noté qu’en tant que partenaire de soutien, il était important pour elle d’apprendre les tenants et les aboutissants du sport.

« C’était une dynamique intéressante juste pour voir combien de travail ils ont investi et voir à quel point ils sont vraiment occupés », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, ces gars travaillent tellement et voir l’autre côté de la médaille est incroyable. Il a fallu un certain équilibre entre nos deux horaires pour que cela fonctionne. Et je pense qu’au début, c’était bien parce que nous étions tous les deux occupés. Et maintenant, nous devons vraiment trouver des façons de donner et de recevoir. Et généralement, la saison morte est plus le moment où j’arrive à [focus on my projects]. Et pendant la saison, il se concentre sur ses affaires, donc ça marche plutôt bien. Mais nous trouvons un moyen de le faire fonctionner. »

Goff a été la plus grande pom-pom girl de Harper ces derniers temps. Le natif du sud de la Californie a été co-lauréat du Swim Search 2021. Elle a été nommée co-recrue de l’année avec Katie Austin après leur apparition dans le numéro de 2022. Elle figure dans le numéro actuel en kiosque maintenant.

Harper a déclaré que c’était Goff qui l’avait encouragée à tenter le casting annuel du magazine.

« Il a été la meilleure pom-pom girl tout au long du parcours », a-t-elle déclaré. « C’est tellement amusant parce que je peux l’encourager pour sa saison de football. Mais il est le supporter numéro un, la personne numéro un qui est juste dans mon camp. Quand je suis allé pour la première fois postuler pour Swim Search, il était l’un des personnes [who] était comme, ‘Fais-le. Qui se soucie si vous ne l’obtenez pas? Mettez-vous là-bas. Tu dois le faire.’ Et je suis si heureux qu’il m’ait poussé à le faire. C’est juste un processus tellement amusant. Et c’est amusant d’avoir quelque chose d’aussi excitant qui implique également le monde du sport. Il peut célébrer et en faire partie aussi. »

Harper a déclaré que c’était Kate Upton, la cover girl de SI Swimsuit, qui l’avait inspirée à jeter son chapeau sur le ring. En grandissant, Harper a lutté avec son image corporelle.

« J’ai grandi en Californie. Je ne suis jamais allée à une fête à la piscine ni à la plage avec mes amis parce que j’étais tellement peu sûre de mon corps sans raison », a-t-elle expliqué. « Quand je regarde en arrière, j’aurais aimé mettre le bikini, mettre le une-pièce, mettre n’importe quoi, et partir et me montrer au lieu d’attendre qu’il fasse noir ou de garder ma couverture. c’est ta vie. Tu n’as qu’une seule vie. Personne d’autre ne regarde à quoi tu ressembles en bikini. Je te promets, tu dois juste y aller. Tu dois le porter. Tu dois être confiant et juste t’amuser parce que personne d’autre ne l’est en y pensant. »

« La vie est trop courte pour ne pas porter de bikini », a-t-elle ajouté.

Harper a d’abord poursuivi le mannequinat pour l’aider à payer ses études universitaires. Cependant, les agents et les clients lui ont souvent dit de perdre du poids. Aujourd’hui, elle s’exprime sur la positivité corporelle et anime des ateliers sur l’estime de soi à la Detroit Lions Academy en partenariat avec la Pure Heart Foundation.

« … J’ai réalisé… Je peux me présenter sur le plateau et être exactement moi-même », a-t-elle déclaré en ne correspondant pas aux tailles d’échantillons de la mode. « Qu’importe si je ne rentre pas dans le jean et qu’ils doivent me renvoyer chez moi ? C’était un peu gênant, mais ça ira parce que je sais qui je suis… Ce sont des marques comme Sports Illustrated qui ont ouvert la voie à que les femmes se sentent bien dans leur peau, quelle que soit leur forme et leur taille, peu importe. Nous sommes tous ici pour représenter tout le monde et pour que tout le monde se sente inclus et confiant.

Pour se préparer à son tournage cette année à la Dominique, Harper a déclaré qu’elle ne ressentait pas l’urgence d’intensifier sa routine de conditionnement physique. Elle a déclaré que le magazine encourageait ses modèles à se présenter pour leurs séances photo exactement comme ils sont.

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Upton, ainsi que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson et Ashley Graham.

Au fil des ans, le numéro a présenté des modèles en bikinis peints, des modèles de grande taille, des photos inédites, de minuscules maillots de bain, des modèles amputés, des modèles plus anciens et l’ajout d’athlètes professionnels et de célébrités en couple.

« Je me suis fait un devoir de ne rien faire de différent pour le tournage », a-t-elle expliqué. « En grandissant, j’ai vu ces femmes, et elles étaient tellement magnifiques et incroyables, mais j’avais l’impression que je ne ressemblais pas exactement aux femmes que je voyais dans les médias. Et donc, je veux me montrer comme je me présente dans le monde réel. Je ne veux pas apparaître comme une version spéciale de moi-même qui n’apparaît qu’une fois par an. Je mène une vie active. Je m’entraîne beaucoup. J’aime le Pilates, j’aime marcher avec des amis et aller lors de promenades dans le café, mais je n’ai rien fait de particulier pour cela parce que je voulais juste me montrer moi-même. »

« Je pense que c’est juste un bon message à faire passer, surtout aux jeunes filles », a-t-elle poursuivi. « … Et c’est un moment de cercle complet. Je suis enfin la fille que j’admirais autrefois. Je suis ici et je me sens si confiante… C’est tellement plus qu’une simple photo. C’est tout. C’est mon histoire – mon passé et mon avenir. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.