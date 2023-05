Le modèle de maillot de bain SI Brooks Nader dévoile une pièce inspirée de «Baywatch» pour le numéro de 2023: «Toujours sans voix»

Brooks Nader fait sensation.

Lundi, le mannequin de longue date de Sports Illustrated Swimsuit a été nommée cover girl pour le numéro de cette année. Elle rejoint Martha Stewart, Megan Fox et Kim Petras.

Pour sa couverture, Nader a secoué une pièce rouge à coupe haute inspirée de « Baywatch » associée à sa nouvelle collection de bijoux avec Electric Picks.

« Je suis tellement excitée et bouleversée ! » Nader a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué. « Toute ma famille est venue par avion pour la célébration d’une semaine ! C’est ma cinquième année de tournage pour SI Swimsuit et je n’avais AUCUNE idée que j’allais être sur la couverture aux côtés de Martha, Megan et Kim. Quelles légendes ! »

« Honnêtement, je suis toujours sans voix », a-t-elle déclaré. « Toute l’équipe de Swimsuit m’a surprise sur le plateau ce week-end avec la nouvelle, alors j’ai dû garder le secret pendant deux jours ! »

Nader a initialement remporté l’appel de casting ouvert Swim Search 2019, qui a attiré 10 000 candidats. Après avoir été interviewé par Christie Brinkley, Nader pose depuis pour le magazine chaque année. Pour ce problème, qui sort en kiosque le 18 maiNader a été photographié par James Macari en République dominicaine.

Nader est le deuxième ancien de Swim Search à faire la couverture, après Camille Kostek en 2019.

« Il n’y a pas de thème [to this year’s issue] – il y a plutôt une vision, un sentiment, un espoir que les femmes puissent vivre dans un monde où elles ne ressentent aucune limite, interne ou externe », a déclaré le rédacteur en chef de SI Swimsuit, MJ Day. « Mais l’absence d’un le thème n’est pas de dire que [these women] ne partagent pas certains traits communs. Ils évoluent constamment. »

« [Nader’s] le cœur et l’agitation l’ont non seulement amenée sur la couverture, mais ont également positionné la jeune femme de 26 ans pour réussir dans le monde des affaires », a ajouté Day.

La native de Baton Rouge a fait sa marque sur le tapis rouge grâce à ses looks audacieux et grésillants. En 2021, elle a déclaré à Fox News Digital que « le ruban adhésif très résistant » et le maquillage qui correspond à son teint « ont été les plus efficaces ».

« Oh, j’ai eu tellement de quasi-accidents », avait-elle déclaré à l’époque. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre mon amour des robes transparentes et comment tout dissimuler parfaitement. J’ai eu un moment de robe transparente où j’ai porté ce sous-vêtement taille haute qui était beaucoup trop léger. Et cela se voyait à travers la robe . Mais vous vivez et apprenez de l’expérience. »

Elle a également révélé comment SI Swimsuit l’a accueillie à bras ouverts au fil des ans.

« [Editor] MJ [Day] dit toujours, ‘Ne perdez pas une livre. Tu as l’air parfait « , a partagé Nader. « Vous pouvez réserver SI et manger un hamburger parce qu’ils vous veulent pour vous. Ils ne veulent pas que vous vous modifiiez. Ils ne veulent pas que vous changiez une seule chose sur vous-même. Et ils vous encouragent en cours de route. Ils vous encouragent constamment, ce qui est si rare dans l’industrie de la mode. C’est difficile de ne pas se sentir bien dans sa peau après avoir travaillé avec eux. »

En 2020, Nader a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne croyait pas aux régimes.

Au lieu de cela, lorsqu’il s’agit d’être prête à enfiler un maillot de bain à tout moment, le mannequin a insisté sur le contrôle des portions, ce qui l’empêche d’en abuser sans faire de compromis sur ses friandises préférées.

« J’essaie de tout faire avec modération et de ne pas trop me limiter », a-t-elle expliqué. « Si je veux un bonbon, je vais juste contrôler les portions et prendre un petit gâteau au lieu de quatre. Je pense que vous pouvez vous rendre totalement fou si vous suivez des régimes insensés pendant de longues périodes. Vous êtes Je vais juste craquer. Il m’a fallu un certain temps pour tout faire avec modération – essayez de manger sainement autant que vous le pouvez.

Nader a également révélé qu’avoir une « journée de triche » vous donne quelque chose à espérer pendant la semaine, en particulier les jours où vous pourriez utiliser une certaine motivation pour maintenir vos objectifs.

« C’est tellement bizarre, mais j’adore McDonald’s », a-t-elle admis. « Je mange des cheeseburgers et des frites de McDonald’s les jours où je triche, ce que les gens pourraient trouver dégoûtant. Mais j’adore McDonald’s, j’adore la pizza et j’adore le vin. Ce serait donc probablement mon repas, un repas très bizarre. »