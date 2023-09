Le modèle de base Asus ROG Ally à 600 $ est maintenant disponible, avec un processeur plus faible en remorque

Le modèle de base de la console de jeu portable Asus ROG Ally est désormais disponible pour un prix légèrement moins cher de 600 $, mais il contient une puce plus faible.

L’Asus ROG Ally Z1 contient essentiellement tout ce que l’on trouve chez son frère aîné à 700 $. Il dispose toujours de l’écran 1080p de 7 pouces, de 512 Go de SSD et de 16 Go de mémoire DDR5. Ce qui a changé sur la console de jeu portable, c’est le processeur, passant d’un APU AMD Z1 Extreme à une puce AMD Z1 classique. La variante la moins chère n’est toujours pas répertoriée sur le site Web d’Asus, mais est disponible sur Meilleur achat.

En termes de performances brutes, le Z1 Extreme offre plus. Avec 8 cœurs, 16 threads et une augmentation maximale de 5,1 GHz, il dépasse les 6 cœurs et 12 threads du Z1 classique à 4,9 GHz. Nous attendons toujours des comparaisons entre les deux puces, mais une chose est sûre : la Z1 de base offre de solides performances à une puissance inférieure, ce qui se traduira par une meilleure autonomie de la batterie.

L’Asus ROG Ally Z1 arrive alors que la concurrence augmente dans l’espace des jeux portables. Bien qu’il existe depuis longtemps des PC de jeu portables de fabricants chinois comme GPD et Ayaneo, c’est le Valve Steam Deck qui a revigoré l’espace. La réputation de longue date de Valve dans la communauté des jeux sur PC en tant que distributeur de jeux de confiance avec sa plate-forme Steam a contribué à propulser le Steam Deck vers un attrait massif. Cela n’a pas non plus fait de mal que le Steam Deck soit lancé à un prix modeste de 400 $. Depuis lors, de plus en plus de fabricants de matériel se sont lancés dans le secteur des jeux portables, notamment Lenovo avec son prochain ordinateur de poche Legion Go.