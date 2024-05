Le modèle d’apprentissage automatique révèle de nouvelles opportunités de conception de médicaments

Relations fondamentales entre les descripteurs. Chaque point de données représente une molécule et est projeté sur l’espace bidimensionnel de deux descripteurs, comme indiqué. Certaines des propriétés les plus courantes trouvées parmi les descripteurs sont : un corrélations linéaires, b corrélations non linéaires, et c sans corrélation. Les nombres sur chacun des panneaux sont calculés par des corrélations standards (c’est-à-dire le coefficient de Pearson), C jej et les corrélations de rang, R. jej . Comme indiqué, les corrélations de rang capturent mieux la relation non linéaire présentée dans le panneau central. Crédit: Chimie des communications (2024). DOI : 10.1038/s42004-024-01161-y