Le modèle d’annonces ciblées de Meta pourrait faire face à des restrictions européennes

Les régulateurs de la vie privée de l’Union européenne ont décidé lundi que les plates-formes Meta comme Instagram et Facebook ne devraient pas pouvoir se cacher derrière leurs conditions d’utilisation en exigeant des utilisateurs qu’ils acceptent des publicités ciblées basées sur des données liées à leur activité en ligne lors de l’utilisation des applications, selon à un reportage du Wall Street Journal. Bien que la décision n’ait pas été rendue publique, le rapport cite des personnes familières avec la décision des régulateurs.

La décision appelle la Commission irlandaise de protection des données – l’organisme de réglementation de la confidentialité de Meta dans l’UE – à émettre des ordonnances publiques reflétant la décision et à imposer des amendes, selon le rapport.

Meta peut faire appel de la décision, mais si elle est confirmée, la décision peut porter un coup dur à l’activité publicitaire lucrative du géant de la technologie. Avec moins de données sur lesquelles s’appuyer pour la publicité, les publicités personnalisées sur Facebook et Instagram seraient beaucoup moins efficaces.

“Ce n’est pas la décision finale et il est trop tôt pour spéculer. Le RGPD prévoit une gamme de bases juridiques en vertu desquelles les données peuvent être traitées, au-delà du consentement ou de l’exécution d’un contrat. Dans le cadre du RGPD, il n’y a pas de hiérarchie entre ces bases juridiques, et aucun ne devrait être considéré comme meilleur qu’un autre”, a déclaré un porte-parole de Meta à CNET dans un e-mail. “Nous nous sommes pleinement engagés avec le DPC sur leurs demandes et continuerons de dialoguer avec eux alors qu’ils finalisent leur décision.”

La décision finale viendra de la Commission irlandaise de protection des données et est attendue en janvier, a déclaré Meta à CNET.

La Commission irlandaise de protection des données n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNET sur la décision.

Ce n’est pas la première fois que Meta fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs de la confidentialité en Europe. La société était une amende de 275 millions de dollars en novembre après que des données récupérées de Facebook ont ​​été trouvées sur Internet et 400 millions de dollars en septembre pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur Instagram.