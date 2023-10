En juillet, le Samsung Galaxy S24+ est apparu sur Geekbench avec SoC Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, 8 Go de RAM et la désignation de modèle SM-S926U. Désormais, la version coréenne du Galaxy S24 Plus est apparue sur Geekbench, avec le code modèle SM-S926N avec la puce Exynos 2400 à la barre.

Fuite du rendu du Samsung Galaxy S24+ (Source : Sur les fuites et Giznext)

Le coréen S24+ fonctionne également sous Android 14, mais il dispose de 12 Go de RAM intégré, ce qui constitue une mise à niveau par rapport au S23+ fourni avec 8 Go de RAM. Cependant, cela ne signifie pas que le S24+ alimenté par Exynos ne sera pas livré avec 8 Go de RAM depuis le SM-S926B. repéré sur Geekbench il y a deux semaines, il y avait 8 Go de RAM à bord.









Samsung Galaxy S24+ sur Geekbench

Les modèles de 8 Go et 12 Go de RAM alimentés par Exynos 2400 ont des scores Geekbench similaires, mais ils sont légèrement inférieurs à ceux obtenus par la variante alimentée par Snapdragon 8 Gen 3. Quoi qu’il en soit, nous réserverons notre jugement final jusqu’à ce que nous testions nous-mêmes les deux versions, car les appareils qui ont exécuté le benchmark pourraient être des unités de pré-production, et les versions commerciales devraient donner de meilleurs résultats dans les tests synthétiques.

Source