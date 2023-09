Le modèle Bentley à sensation virale « fier d’être russe » — RT Games & Culture

La mannequin russe Alla Burletova, qui a joué dans une récente publicité pour Bentley qui est devenue une sensation virale, s’est entretenue avec le média en ligne Mash et a révélé qu’elle était ravie que sa performance ait suscité une réponse mondiale – et qu’elle était en fait ravie. « fier d’être russe. »

La publicité de type vidéo ASMR, commandée par un concessionnaire automobile russe et diffusée au milieu de l’été, présente Burletova explorant une voiture de luxe Bentley. On voit le modèle courir sur la calandre de la voiture avec ses ongles, allumer le moteur, utiliser les clignotants et placer un verre dans le porte-gobelet.

La vidéo est rapidement devenue virale, le hashtag #bentleygirl se propageant comme une traînée de poudre sur TikTok et donnant lieu à de nombreuses parodies. La vidéo dérivée présentait généralement des voitures loin d’être luxueuses, notamment de vieux tacots délabrés et même des véhicules militaires blindés, tandis que les tiktokers qui les ont filmés parodiaient les mouvements du modèle avec des activités pas si glamour, comme boire de la vodka.

Le mannequin a déclaré qu’elle était heureuse de bénéficier d’une telle renommée sur Internet et qu’elle était particulièrement fière que la vidéo originale ait apparemment été largement regardée à l’étranger.

« Je suis russe et j’en suis fier, et maintenant, d’une manière ou d’une autre, j’obtiens une portée mondiale. C’est super, » Burletova a déclaré à Mash, ajoutant qu’elle envisageait désormais de poursuivre une carrière d’actrice, ce qui était son « rêve d’enfant ».