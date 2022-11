Le modèle animatronique d’ET utilisé dans le film emblématique des années 80 se vendra 2,6 millions de livres sterling

LE modèle animatronique d’ET utilisé dans le film est à vendre pour 2,6 millions de livres sterling.

La machine en aluminium de 3 pieds comporte 85 pièces mobiles que 12 marionnettistes manipulent pour créer du mouvement.

BNPS

Le modèle animatronique d’ET utilisé dans le film est à vendre pour 2,6 millions de livres sterling[/caption]

BNPS

La fille du créateur Carlo Rambaldi, Daniela, vend la relique du film avec une poignée d’autres objets de la collection de son père[/caption]

Il a été conçu par le maître des effets spéciaux Carlo Rambaldi – qui a également créé le xénomorphe d’Alien.

Sa fille Daniela en a hérité ainsi que ses plans après sa mort en 2012.

Il sera vendu par Julien’s Auctions à LA le 18 décembre.

L’automate est le plus complexe et le plus précieux des quatre et a été utilisé pour la plupart des clichés faciaux expressifs d’ET.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTUALITÉ DU CINÉMA PITT EN F1 DEMI-TOUR Martin Brundle révèle que Brad Pitt a tendu la main pour expliquer le snub de la voie des stands

Carlo Rambaldi n’a accepté de travailler pour Spielberg qu’à la condition de pouvoir conserver toutes ses créations et le modèle est resté avec lui jusqu’à sa mort en 2012.

Il a ensuite été transmis à sa fille, Daniela.

Elle vend cet artefact extraordinaire ainsi qu’une poignée d’autres objets de la collection de son père d’une valeur d’environ 2,8 millions de livres sterling.

Une maquette originale d’ET de 18 pouces de haut, réalisée par M. Rambaldi pour que Spielberg approuve la conception de la créature, devrait également se vendre à plus de 90 000 £.

Getty

Le modèle de 3 pieds a été manipulé par 12 marionnettistes et 85 pièces pour créer du mouvement[/caption]





Et sept feuilles de dessins conceptuels détaillant les expressions faciales, les proportions exactes, la structure corporelle et le cadre squelettique d’ET valent 2 000 £ chacune.