Le modèle américain du Samsung Galaxy S23+ repéré sur Geekbench avec Snapdragon 8 Gen 2

Les variantes américaines des Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra sont apparues sur Geekbench le mois dernier avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait être officialisé lors du Snapdragon Summit du 15 au 17 novembre. Désormais, la version américaine du modèle Plus a également été repérée dans la base de données de référence avec le prochain silicium phare de Qualcomm.

La variante américaine du Galaxy S23+ a le code de modèle SM-S916U et exécute Android 13, vraisemblablement avec One UI 5.0 en plus. Le smartphone dispose de 8 Go de RAM à bord, mais il y aura probablement plus d’options de RAM parmi lesquelles choisir.







Modèle américain du Samsung Galaxy S23+ sur Geekbench

Malgré le même chipset et la même quantité de RAM, le S23 + a obtenu un score inférieur aux modèles vanille et Ultra dans les tests monocœur de Geekbench, mais a obtenu un score multicœur plus élevé. Ce sont probablement des unités de pré-production, nous réserverons donc notre jugement jusqu’à ce que nous mettions la main sur les unités de vente au détail, qui auront probablement de meilleures performances.

Cela dit, on ne sait toujours pas si la série Galaxy S23 utilisera la puce Snapdragon sur tous les marchés ou si Samsung optera pour la puce Exynos dans certains pays.

