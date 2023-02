Le modèle 38J, accro à la chirurgie, partage une vidéo choquante après l’éclatement de l’implant dans l’un de ses seins de 22 livres

Un modèle accro à la CHIRURGIE a été choqué lorsque son implant 38J a éclaté – ENCORE.

Mary Magdalene est devenue une personnalité en ligne populaire après avoir présenté ses améliorations en chirurgie plastique – qui lui ont coûté 81 000 £.

Le modèle accro à la chirurgie a dépensé plus de 81 000 £ en améliorations mammaires Crédit : Jam Press Vid/@1800leavemaryalon

Mary Magdalene avec un implant mammaire éclaté Crédit : Jam Press Vid/@1800leavemaryalon

Cependant, la jeune femme de 25 ans se retrouvera à nouveau sous le bistouri alors qu’un implant mammaire a explosé.

La native de Toronto a déclaré que ce n’était pas la première fois, “mon implant mammaire a sauté – encore une fois”, a-t-elle soupiré.

Mary a pris cela comme un signe pour opter pour un look plus naturel, elle a déclaré : “Je vais me faire opérer pour les retirer la semaine prochaine.

“Je vais redevenir naturel non seulement pour mes seins, mais aussi pour d’autres parties de mon corps.”

Mais ses fans n’ont pas été déçus et ont soutenu la décision.

Un utilisateur a commenté: “Je prie pour une récupération en toute sécurité.”

“Veuillez retirer, vous aurez beaucoup moins mal”, a déclaré un autre utilisateur.

Quelqu’un d’autre a dit: “Votre corps vous parle littéralement d’arrêter.”

“Je dis, sortez-les … laissez votre corps tranquille”, a supplié un autre fan.

“L’ère naturelle entrant omggg adore ça”, a déclaré un autre fan.

Un autre a dit : “Fais ce qu’il y a de mieux pour ta santé !”

Cela vient après que l’influenceuse a gagné ses followers en partageant des procédures de chirurgie plastique.

La mannequin plus grande que nature était fière de son apparence de “poupée gonflable”, investissant dans les transferts de graisse des lèvres et trois liftings des fesses brésiliennes.

Elle a également subi trois travaux de nez distincts pour s’assurer qu’il a l’air parfait.

Les transferts de joues, les facettes dentaires et de nombreuses injections de lèvres ont également fait la liste.

Bien qu’elle ait attiré beaucoup d’attention positive grâce à son esthétique, l’utilisatrice des médias sociaux a également fait face à des réactions négatives.

Ses énormes seins l’ont même empêchée de voyager et elle a appelé American Airlines pour l’avoir renvoyée d’un vol.

Elle a insisté sur le fait que son apparence était à l’origine de l’altercation, elle a déclaré: “S’il vous plaît, arrêtez la discrimination, s’il vous plaît, c’est dégoûtant.

“Je me sens tellement gêné et déshumanisé en ce moment, vous n’en avez aucune idée.”

Cependant, TMZ a rapporté que des sources d’American Airlines leur avaient dit que les agents de bord avaient remarqué qu’elle était assise sur plusieurs sièges qui n’étaient pas ses billets.

Les employés de la compagnie aérienne auraient également cru que Magdalene était instable et auraient deviné qu’elle était en état d’ébriété, a rapporté TMZ.

Ses seins 38J seront retirés et remplacés par un look plus naturel Crédit : Jam Press/@1800leavemaryalone