Le mode veille arrive avec iOS 17 et iPhone 15 Pro

Si vous envisagez de dépenser de l’argent pour un nouvel iPhone 15 Pro, vous souhaiterez peut-être également vous procurer un nouveau support de chargement. Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro figure le mode StandBy, qui peut transformer l’iPhone 15 Pro et son affichage permanent en réveil lors du chargement à côté de votre lit la nuit ou en minuterie lors du chargement sur le comptoir de la cuisine.

L’utilisation la plus évidente du mode veille est celle d’un nouveau réveil iPhone amélioré. Le mode veille vous permet de personnaliser un cadran d’horloge amusant et plein écran qui vous permettra de vérifier l’heure d’un simple coup d’œil plutôt que de tâtonner dans le noir et d’appuyer sur votre téléphone pour voir combien de temps il vous reste à dormir avant que votre maudite alarme ne se déclenche. .

Serait-ce le look de votre nouveau réveil ? Pomme

Le mode veille pourrait également être utile dans la cuisine, vous permettant de garder un œil sur le moment où vous préparez votre dîner sans avoir à toucher votre téléphone du bout du doigt gras. Vous souhaiterez peut-être également le configurer pour afficher une sélection rotative de photos sur votre bureau pendant que vous travaillez. Vous pouvez personnaliser l’apparence du mode veille avec des widgets, et il recevra également des notifications et des alertes.

L’iPhone doit être en charge et en mode paysage pour que le mode veille soit activé. Un support de chargement n’est pas requis mais pourrait s’avérer un compagnon utile pour un iPhone 15 Pro pour le maintenir en mode paysage pendant qu’il se charge. Le mode veille peut être utilisé lorsque votre iPhone est en charge via un support de chargement MagSafe, un chargeur sans fil compatible Qi ou un chargeur filaire. De plus, si vous disposez de plusieurs chargeurs MagSafe, vous pouvez définir un mode veille différent à afficher pour chaque chargeur.

Le mode veille sera disponible avec iOS 17, et vous aurez besoin de l’affichage permanent de l’iPhone 15 Pro pour en profiter pleinement – ​​ou de l’iPhone 14 Pro après avoir mis à jour vers iOS 17. (L’iPhone standard 15 n’a pas d’affichage permanent.) Vous pourrez utiliser le mode veille sur les anciens iPhones compatibles iOS 17, mais l’écran s’éteindra probablement avant que votre alarme ou votre minuterie ne se déclenche. Vous pouvez définir le verrouillage automatique sur Jamais pour garder l’écran d’un iPhone non Pro toujours allumé, mais vous vous exposez alors à un risque de sécurité tout en vous préparant à vider la batterie beaucoup plus rapidement.