Le mode photo de Death Stranding 2 doit être vu pour être cru

Échouage de la mort 2 Kojima

Il y a une blague courante selon laquelle si vous visitez le studio de Hideo Kojima et que vous êtes acteur ou actrice, vous allez vous faire scanner le visage et le corps. Et maintenant, nous voyons les fruits de ce travail avec de nouvelles images de Death Stranding 2.

Il y a eu quelques révélations ici, notamment un premier aperçu d’Elle Fanning dans le rôle de Tomorrow et de Shioli Kutsana dans le rôle de Rainy, les mettant en vedette toutes les deux dans le nouveau mode photo hyper-réaliste et très inhabituel du jeu :

Plutôt que d’être un mode photo traditionnel dans lequel vous placez et publiez des personnages statiques, les filles dansent et se moquent et vous prenez une photo pendant que cela se produit. Les plans finaux « polaroïd » de ces images semblent tout aussi bien être de véritables photos des actrices en question.

Certains ont souligné qu’il s’agissait d’une sorte de flashback du précédent mode photo Laughing Beauty de Kojima dans Metal Gear Solid 4. Pour rappel, voici à quoi cela ressemblait :

Donc je veux dire, pas tout à fait la même chose, mais une idée tout aussi farfelue et un précurseur de cela sous une forme ou une autre datant d’il y a 12 ans.

Quant à Death Stranding 2, il semble que Hideo Kojima aurait initialement prévu de l’annoncer pour l’événement DS2, mais n’a pas pu le faire en raison de « circonstances imprévues ». On ne sait pas exactement de quoi il s’agit, mais il dit que la date de sortie sera annoncée en 2025. Je veux dire, je l’espère, étant donné que la sortie est également censée avoir lieu en 2025. Une théorie est qu’un certain nombre de jeux pour 2025 attendent d’être annoncés. leurs dates de sortie pour éviter la date de sortie supposée de GTA 6 à l’automne 2025, bien que la théorie commune soit qu’elle pourrait finir par glisser jusqu’en 2026 car il s’agit, vous savez, de la plus grande sortie de l’histoire du jeu, donc un certain retard serait logique.

Les fans de Kojima attendent avec impatience son retour dans le monde de Death Stranding où il a recruté encore plus de grands acteurs et même des invités spéciaux comme le réalisateur George Miller. Les jeux Kojima sont rarement destinés à tout le monde, mais il est une légende de l’industrie pour une raison, et il ne fait aucun doute que Death Stranding 2 sera quelque chose à voir, tout comme le premier.

