Le mode Maintenance de Samsung vous permet de bloquer l’accès à vos données pendant que votre téléphone est réparé

Après son introduction initiale en Corée en juillet et son lancement ultérieur sur le marché chinois en septembre, Samsung déploie désormais le mode Maintenance à l’échelle mondiale. Cette fonctionnalité, également connue sous le nom de mode de réparation en Corée, vous permet de bloquer l’accès à vos données personnelles sur votre téléphone pendant qu’il est en cours de réparation.

Le déploiement du mode Maintenance commence avec « certains modèles » des séries Galaxy S21 et S22 exécutant le One UI 5 qui vient de sortir. Le déploiement se poursuivra tout au long de 2023, « avec une disponibilité étendue à davantage d’appareils Galaxy », indique Samsung.

Si vous avez la chance d’avoir un appareil doté de cette fonctionnalité, vous la trouverez dans Paramètres > Entretien de la batterie et de l’appareil. Une fois que vous avez activé le mode Maintenance, puis redémarré votre appareil, toutes vos informations personnelles seront inaccessibles à la personne travaillant à la réparation de votre téléphone. Ils ne pourront pas non plus récupérer vos applications installées.

Les données et les comptes générés par eux en mode Maintenance, ainsi que les applications téléchargées depuis le Galaxy Store, seront automatiquement supprimés lorsque vous le quitterez. En parlant de le quitter – vous le faites en appuyant sur l’icône des paramètres rapides du mode, puis en vous authentifiant à l’aide de votre empreinte digitale. Après cela, le téléphone redémarre en mode normal comme si de rien n’était.

Cela nous semble plutôt bien; il vous suffit de vous assurer que votre atelier de réparation local n’a pas de politique générale de réinitialisation matérielle des appareils avant leur arrivée (et/ou avant qu’ils ne soient renvoyés aux clients).

