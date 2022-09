Propulsé par Camera Kit de Snap Inc., d’autres expériences d’appareils photo hors du commun arrivent sur la série Galaxy A

Samsung Electronics a révélé aujourd’hui que le mode Fun,1 une fonctionnalité qui intègre les lentilles AR de Snapchat2 dans l’application propriétaire de la caméra de la série Galaxy A,3 a été utilisé plus de 2,5 milliards de fois4 depuis son lancement en 2021.

Avec le mode Fun, les utilisateurs de la série Galaxy A peuvent prendre des photos et des vidéos à partir de l’application propriétaire de l’appareil photo, en appliquant des objectifs ludiques et originaux pour créer n’importe quel moment dans un contenu amusant et unique à partager avec vos amis ou à télécharger sur vos réseaux sociaux.

Le mode Fun est le résultat de la vision de Samsung et de Snap d’utiliser les dernières technologies pour offrir des expériences photo agréables. Le mode Fun est alimenté par le kit de caméra de Snap, permettant aux entreprises et aux développeurs d’intégrer la puissance de la réalité augmentée de Snap dans leurs propres applications. Désormais, le mode Fun s’est également étendu aux appareils des séries Galaxy F et M.5

“Les utilisateurs de Galaxy recherchent constamment de nouvelles façons d’exprimer leur créativité”, déclare Woncheol Chai, vice-président exécutif et responsable de l’équipe de planification de l’expérience chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Samsung innove constamment pour permettre aux utilisateurs de faire plus de ce qu’ils aiment. C’est pourquoi nous continuons à développer notre partenariat avec Snap, l’une des plateformes de réalité augmentée les plus importantes et les plus créatives, afin que nous puissions explorer d’autres améliorations et offrir l’une des meilleures expériences de caméra à davantage d’utilisateurs.

Samsung et Snap ont travaillé pour offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences plus attrayantes et localisées. En 2021, ils ont lancé des objectifs AR spécifiques à une région en Inde, et depuis lors, ils se sont étendus à d’autres pays, dont l’Allemagne, l’Indonésie, le Brésil, les Philippines et le Mexique.

“Les objectifs sont le moyen par lequel plus de 250 millions de Snapchatters interagissent avec la réalité augmentée chaque jour, et nous sommes ravis que ces expériences ravissent et trouvent un écho auprès de la communauté Samsung Galaxy”, a déclaré Ben Schwerin, vice-président principal du contenu et des partenariats chez Snap. “L’intégration du kit d’appareil photo dans l’appareil photo propriétaire de Samsung Galaxy est une opportunité de collaborer sur des expériences AR locales convaincantes et de les proposer aux utilisateurs Galaxy du monde entier.”

En plus de la série Galaxy A, Samsung a également apporté ses capacités d’appareil photo à l’application Snapchat sur les appareils phares Galaxy,6 permettant aux utilisateurs de profiter d’une meilleure résolution, aux côtés de fonctionnalités innovantes telles que super nuit et zoom fluide, afin qu’ils puissent capturer un contenu impressionnant et de haute qualité.

1 La disponibilité du mode amusant peut varier en fonction de l’appareil et de la région.

2 Snapchat est une marque commerciale de Snap Inc. La disponibilité des objectifs Snapchat AR peut varier selon l’appareil et la région.

3 Disponible sur certains modèles de la série Galaxy A.

4 Source : Données internes de Snap Inc. (15 mars 2021 – 22 août 2022)

5 Disponible sur certains modèles des séries Galaxy M et F.

6 Disponible sur certains modèles des séries Galaxy S, Note et Z.