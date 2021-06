Le mode Focus iOS 15 d’Apple est l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

Le nouveau logiciel iPhone d’Apple, appelé iOS 15, sera disponible cet automne avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Mais l’une des fonctionnalités que j’ai le plus appréciées en jouant avec la version bêta du développeur s’appelle « Focus ». Il vous permet de bloquer tout le bruit – toutes les notifications d’applications et les messages qui ne vous intéressent pas – pendant certaines heures. Ensuite, vous pourrez rattraper toutes ces notifications plus tard.

Cela signifie que je peux nourrir mon fils, passer du temps avec ma famille, regarder un film ou lire un livre sans voir de nouvelles notifications sur mon téléphone. À l’heure actuelle, même dans le mode Ne pas déranger qui existe actuellement, je peux toujours décrocher mon téléphone et voir que j’ai reçu de nouveaux messages, des alertes Slack, des alertes d’actualités et plus encore, même si cela ne me sonne pas à chaque fois.

Mais Focus est bien plus étendu et personnalisable que Ne pas déranger. Il vous donne un contrôle total sur les applications et les personnes qui peuvent vous joindre. Et c’est à portée de main. Sur les iPhones avec Face ID, il vous suffit de glisser vers le bas depuis le haut à droite de l’écran dans iOS 15 et d’appuyer sur un nouveau bouton qui dit « Focus ».