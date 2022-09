Le mode faible consommation offre jusqu’à 36 heures d’autonomie pour l’Apple Watch Series 8 et jusqu’à 60 heures pour l’Apple Watch Ultra

Apple a annoncé son mode basse consommation tant attendu pour Apple Watch, qui, selon le fabricant d’iPhone, offrira aux propriétaires de l’Apple Watch Series 8 jusqu’à 36 heures d’autonomie sur une seule charge lorsque l’état de faible consommation est activé, et jusqu’à 60 heures d’autonomie sur la toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste.

Le nouveau mode basse consommation désactive et limite temporairement certains capteurs et fonctionnalités de l’Apple Watch, notamment l’écran Retina Always-On, le démarrage automatique de l’entraînement, les notifications de santé cardiaque, etc., pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Contrairement au mode Power Reserve sur Apple Watch, qui n’affiche une horloge pour les utilisateurs que lorsqu’il est activé, le mode Low Power permet au portable de continuer à être utilisé librement dans l’état de faible puissance, bien que la fréquence d’utilisation réduise la durée de l’état de faible puissance. avant que la batterie ne s’épuise et doive être rechargée.

Le mode basse consommation sera introduit avec watchOS 9, qui sortira le lundi 12 septembre.

Apple indique que le mode basse consommation sera compatible avec l’Apple Watch Series 4 et les versions plus récentes.