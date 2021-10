Le mode bête d’Arjun Kapoor est activé, l’acteur laisse tomber une photo époustouflante de sa transformation corporelle extrême

Arjun Kapoor motive actuellement tout le monde à être en forme. Arjun a commencé à lutter contre sa prise de poids au début de sa carrière, mais il a maintenant pour mission de faire de son mieux pour que son physique paraisse à son meilleur. L’acteur travaille beaucoup au gymnase et ses dernières photos font battre le pouls des gens.

L’acteur est sur la voie d’un changement radical, de la présentation de ses abdominaux de planche à laver au gonflement du haut de son corps.

Regardez la photo ici-

Depuis le début, l’acteur n’a jamais hésité à évoquer sa prise et sa perte de poids. Il a récemment posté une photo de son corps avant et après. Il a sous-titré le message comme « « Pehle main bohot mota bohot pareshan tha. Non, non, ce n’est pas un de ces messages. Je dis juste que j’aime chaque chapitre de ma vie. Ces jours-là et même maintenant, j’ai toujours été moi-même à chaque étape du processus. Je chéris chaque instant. Je suis un travail en cours comme tout le monde et tout le monde (sic).” « Ma mère m’a dit que chaque étape de votre vie est un voyage et que vous serez toujours un travail constant en cours. Je comprends le sens de cela maintenant plus que jamais et j’aime travailler pour m’améliorer chaque jour (sic) ! »

Voici le post-

L’acteur depuis le tout début n’a jamais hésité à parler de son parcours de gain et de perte de poids.

La dernière version d’Arjun Kapoor est ‘Bhoot Police’. Saif Ali Khan, Jacqueline Fernandez et Yami Gautam jouent également dans la comédie d’horreur. Arjun travaille également sur la suite de « Ek Villain » de Mohit Suri.