Samsung entretient une relation privilégiée avec Snapchat. L’année dernière, il a intégré les objectifs AR de Snapchat dans l’application appareil photo de la série Galaxy A en tant que «mode amusant», cette année, il a permis à Snap d’exploiter les puissantes fonctionnalités de photographie informatique du Galaxy S22 (également Instagram et TikTok, cela a été étendu aux anciens produits phares de Galaxy aussi).





Le mode Fun s’est avéré être un succès – il a été utilisé 2,5 milliards de fois depuis son lancement (du 15 mars 2021 au 22 août 2022, d’après les données de Snap). Ce mode AR était initialement disponible sur certains téléphones de la série Galaxy A et s’est depuis étendu à certains modèles des séries Galaxy F et M.

Samsung et Snapchat ont également développé des expériences localisées. L’année dernière, il y avait des lentilles spécifiques à une région en Inde, maintenant il y a des lentilles sur mesure pour le Brésil, l’Allemagne, l’Indonésie, le Mexique et les Philippines. Les deux entreprises concoctent également de nouvelles expériences.

“Les utilisateurs de Galaxy recherchent constamment de nouvelles façons d’exprimer leur créativité”, déclare Woncheol Chai, vice-président exécutif et responsable de l’équipe de planification de l’expérience chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Samsung innove constamment pour permettre aux utilisateurs de faire plus de ce qu’ils aiment. C’est pourquoi nous continuons à développer notre partenariat avec Snap, l’une des plateformes de réalité augmentée les plus importantes et les plus créatives, afin que nous puissions explorer d’autres améliorations et offrir l’une des meilleures expériences de caméra à davantage d’utilisateurs.

La source