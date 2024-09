Le mod Baldur’s Gate 3 ajoute des Pokeballs pour capturer n’importe quelle créature du jeu

Vous pouvez faire confiance à VideoGamer. Notre équipe d’experts en jeux passe des heures à tester et à examiner les derniers jeux, pour s’assurer que vous lisez le guide le plus complet possible. Rassurez-vous, toutes les images et tous les conseils sont uniques et originaux. Découvrez comment nous testons et évaluons les jeux ici

Larian a créé l’un des meilleurs RPG de l’histoire avec Baldur’s Gate 3, mais il est loin d’être le plus célèbre. Au cours de la riche histoire du genre, Pokémon de Game Freak est devenu de loin le RPG le plus reconnaissable de la planète, et un mod BG3 l’a introduit dans le monde de Donjons et Dragons.

Mod Pokeball de Baldur’s Gate 3

Alors que certains moddeurs sont occupés à créer de toutes nouvelles cartes avec les outils de mod piratés du jeu, un moddeur s’est occupé d’apporter la puissance des Pokeballs à la Côte des Épées. Le nouveau mod « PokeFlash », disponible sur Mods Nexusvous permet de capturer des créatures à travers le monde du jeu et de les utiliser comme les vôtres.

Le nouveau mod Pokeball ajoute 40 flacons au coffre du didacticiel lors de l’ouverture Nautiloid du jeu. Ces flacons peuvent ensuite être récupérés et utilisés sur n’importe quelle entité du jeu, y compris vos alliés, mais certaines entités (comme les boss) peuvent finir par interrompre le jeu. Même si Astarion veut piéger Curzon en boule et le jeter du haut d’une falaise, cela pourrait tout gâcher.

Lorsque vous rencontrez une créature et que vous lui lancez un PokeFlash, cette créature est immédiatement tuée. Cependant, le flacon que vous avez utilisé change alors de nom pour celui de la créature et peut être lancé en tant qu’allié. Le PokeFlask retourne ensuite dans votre inventaire pour que vous puissiez l’utiliser à nouveau pour capturer votre créature qui vient de sortir ou pour attraper autre chose.

Regardez comme cette petite fiole est mignonne !

Malheureusement, les créatures capturées dans une région ne peuvent pas être transférées dans une autre, comme c’est le cas pour les autres entités de Baldur’s Gate 3. Essentiellement, pensez à chaque région comme à son propre Pokedex à compléter, même s’il ne garde aucune trace de données.

Plus de bugs que Viridian Forest

Au moment de la rédaction de cet article, le nouveau mod Pokeball de Baldur’s Gate 3 est extrêmement bogué. Le créateur du mod JimmSlimm prévient que le mod doit être utilisé lors d’une nouvelle partie afin de ne pas détruire votre course en cours.

« Faites preuve de bon sens pour savoir sur quoi l’utiliser, sinon vous risquez d’interrompre le jeu », prévient le moddeur. « Il est destiné à être utilisé comme un gadget amusant plutôt que comme une modification sérieuse du jeu. Préparez-vous à ce que votre partie puisse devenir bloquée si vous utilisez un flacon sur quelque chose d’important pour l’histoire.

Espérons que ce mod pourra être étendu à l’avenir avec de la musique de combat Pokémon, des gymnases et un Pokedex complet. Maintenant, ce serait un mod hilarant à jouer.