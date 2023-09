Le MOCAD de Détroit ouvre ses dernières expositions avant de fermer temporairement pour des travaux de rénovation de 10 millions de dollars | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling Le Musée d’art contemporain de Détroit.

Les expositions automne 2023-hiver 2024 du Museum of Contemporary Art Detroit s’ouvrent vendredi et proposent des expériences immersives qui inspectent la race, l’identité et le patrimoine. Dans sa première exposition personnelle au musée, l’artiste multidisciplinaire Mark Thomas Gibson présente Un récit présentant une archive visuelle de race à proximité de la culture et de l’identité américaines. Kevin Bernard Moultrie Daye (également connu sous le nom de SPIRITUALS) utilise des scans 3D et des techniques de fabrication robotique pour recréer des masques africains dans travail de l’ombre, pour préserver les histoires des communautés déplacées comme le quartier Black Bottom de Détroit. KESSWA nous guide du Sud profond jusqu’à l’Étoile du Nord (alias Détroit) en explorant la liberté et la joie des femmes noires. Transcendance. Dans MOCAD : portes ouvertesle musée présente une exposition de ses 17 ans d’histoire avec des documents d’archives, des gravures d’artistes commandées et des éphémères d’expositions passées.

Pour le 17e anniversaire du musée, le jeudi 26 octobre, il montera Space for Public Good de Mike Kelley, qui accueillera des activations par Cinema Detroit, Intersectional Press, le Detroit Recovery Project et le Progressive Art Studio Collective (PASC) pour les artistes handicapés. . Ensuite, MOCAD fermera ses portes début 2024 pour six à neuf mois dans le cadre d’un projet de rénovation de 10 millions de dollars, alors profitez de cette dernière chance de visiter un moment. Une réception d’ouverture est prévue le vendredi 29 septembre à 16h30, comprenant une conférence d’artiste avec Mark Thomas Gibson en conversation avec Mario Moore à 17h30. Des performances de Kevin Bernard Moultrie Daye, Hamzat, HiTech et Zelooperz suivront. Les expositions se dérouleront jusqu’au 4 février.

