Le Mobile Museum of Tolerance visite la bibliothèque Elmhurst – Shaw Local

Un centre d’éducation mobile itinérant visant à diffuser le message des droits de l’homme à travers des leçons de personnages historiques est arrivé à la bibliothèque publique d’Elmhurst.

Appelée The Mobile Museum of Tolerance, la bibliothèque accueillera le bus jusqu’au 13 juillet à l’extrémité est du parking de la bibliothèque, 125 S. Prospect Ave.

Le MMOT est une initiative éducative unique en son genre par le biais du Centre Simon Wiesenthal, une organisation juive de défense des droits de l’homme qui lutte contre la haine, l’antisémitisme, le racisme et le terrorisme. Le centre porte le nom du survivant de l’Holocauste Simon Wiesenthal.

L’objectif du MMOT est d’inspirer et de donner aux personnes de tous âges et de tous horizons les moyens de faire entendre leur voix et de lutter contre l’antisémitisme, l’intimidation, le racisme, la haine et l’intolérance et de promouvoir la dignité humaine, selon un communiqué de presse.

Les responsables de la bibliothèque sont ravis de l’initiative.

« Nous voulions accueillir le musée comme une nouvelle façon de proposer des programmes et des expositions plus diversifiés à la communauté, ce qui est un élément clé du plan stratégique de la bibliothèque », a déclaré Jez Layman, coordinateur de la programmation pour adultes et adolescents à la bibliothèque publique d’Elmhurst. « Nous avons invité MMOT à s’associer à nous afin d’apporter une nouvelle expérience qui encourage à la fois l’apprentissage tout au long de la vie et la connexion avec les autres, qui sont toutes des valeurs fondamentales détenues par les deux institutions. »

Des événements spéciaux sur les droits civils, l’histoire d’Anne Frank, le pouvoir des gens ordinaires et l’éducation aux médias numériques seront présentés.

L’atelier Anne Frank Story, par exemple, comprend le visionnage d’un court métrage immersif sur la vie d’Anne Frank ainsi qu’une discussion sur l’Holocauste, l’antisémitisme et la résistance. Les stéréotypes, le racisme et les préjugés sont définis et discutés d’une manière adaptée à l’âge. L’atelier s’adresse aux élèves de la sixième à la huitième année.

« J’espère que les membres de la communauté profiteront du MMOT, à travers les heures d’ouverture et les présentations programmées, pour en savoir plus sur les moments importants de l’histoire des États-Unis, tels que le mouvement des droits civiques, et trouver des moyens de créer un environnement plus tolérant, diversifié et plus aimable. monde à l’avenir en discutant de la manière de traiter des problèmes tels que le harcèlement et l’intimidation en ligne », a déclaré Layman.

Des ressources telles que le MMOT sont «précieuses», a-t-elle déclaré.

« Parce qu’ils élèvent des voix marginalisées, enseignent notre passé et comment il nous affecte aujourd’hui, et favorisent un sentiment de communauté », a déclaré Layman.

Le centre d’éducation mobile sera ouvert de 13h30 à 16h30 le mardi, de 14h à 17h le mercredi et de 10h à 11h30 le jeudi. Pour un horaire complet des heures et des descriptions des présentations, visitez https://elmhurstpubliclibrary.org/mobile-museum-of-tolerance/.