Le mobile du tireur dans le meurtre de 3 personnes dans le parc de l’Iowa reste un mystère

La question au centre d’une enquête sur le meurtre de trois membres de la famille – dont une fillette de 6 ans – dans un parc d’État de l’est de l’Iowa par un tireur qui s’est ensuite tiré dessus et s’est suicidé est : pourquoi ?

C’est une question à laquelle, jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont pas été en mesure de répondre. Ils ont découvert peu de choses pour établir un mobile, notant qu’ils n’ont trouvé aucun lien entre le tireur et ceux qu’il a tués.

Ce que la police a dit, c’est que le tireur était Anthony Sherwin, 23 ans, de la banlieue d’Omaha à La Vista. La police a déclaré qu’il n’avait aucun antécédent criminel avant l’attaque et semblait cibler les victimes au hasard. Les parents de l’homme, qui campaient avec leur fils, ont exprimé leur incompréhension qu’il commette une telle attaque.

La fusillade s’est produite tôt vendredi matin, lorsque les victimes de Cedar Falls, dans l’Iowa, ont été retrouvées abattues dans leur tente au terrain de camping du parc d’État de Maquoketa Caves, à environ 180 miles à l’est de Des Moines. La police a déclaré Tyler Schmidt, 42 ans; sa femme de 42 ans, Sarah Schmidt; et leur fille de 6 ans, Lula Schmidt, sont tous morts dans l’attaque.

Le fils de 9 ans du couple, Arlo, a survécu à l’attaque sans blessure, mais la police n’a pas précisé s’il se trouvait dans la tente au moment de la fusillade. Mitch Mortvedt, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles de l’Iowa, a déclaré que les enquêteurs avaient parlé au garçon, mais ont refusé de révéler ce que l’enfant avait dit.

“Pour le moment, rien n’a été découvert en ce qui concerne tout ce qui a précipité l’attaque” au terrain de camping, a déclaré Mortvedt.

Les parents de Sherwin avaient suggéré qu’il aurait pu entendre les coups de feu et saisir une arme à feu dans le véhicule de la famille pour se protéger, mais Mortvedt a écarté cette théorie.

“Sans entrer dans les moindres détails, avec tout ce que nous avons appris, nous sommes convaincus que tout ce que nous avons rapporté montre comment cela s’est passé et qu’il en est responsable”, a déclaré Mortvedt.

Les autopsies sur les Schmidt et Sherwin ont commencé dimanche et se poursuivaient lundi, a déclaré Mortvedt.

Le département de police de La Vista dans le Nebraska a publié lundi des dossiers montrant qu’il n’avait eu qu’un seul contact avec Sherwin, lorsqu’il est entré dans un poste de police en juillet 2017 pour signaler que quelqu’un avait tenté d’utiliser son assurance pour faire faire des soins dentaires dans l’Oklahoma. Sherwin a ensuite appelé la police pour l’informer que sa compagnie d’assurance lui avait envoyé par erreur la facture de quelqu’un d’autre.

La mère de Sherwin, Cecilia Sherwin, dans une déclaration envoyée par e-mail à l’Associated Press, a décrit son fils comme gentil, sensible, un étudiant exceptionnel et un homme d’affaires en herbe.

“Nous venons d’arriver à la maison et essayons d’absorber la perte de notre fils et d’arriver à la maison sans lui, ce qui est insondable”, a-t-elle déclaré. “Je ne pensais pas qu’il nous restait des larmes, mais nous nous retrouvons toujours en panne et nous nous soucions profondément du petit garçon et de la perte de sa famille.”

___

Le journaliste de l’AP Michael Tarm, basé à Chicago, a contribué à ce rapport.

Ryan J. Foley et Margery A. Beck, Associated Press