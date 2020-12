La Major League Soccer a invoqué une clause dans l’accord avec ses joueurs qui pourrait conduire à la renégociation de la convention collective entre la ligue et le syndicat.

La clause de force majeure invoquée mardi par la MLS oblige la ligue et la MLSPA à négocier de bonne foi des modifications à la convention collective existante pendant 30 jours.

Si un accord sur les modifications ne peut être atteint, l’ABC a convenu en juin que la ligue retournée avec le tournoi MLS is Back pourrait être résiliée.

L’association des joueurs avait exprimé son inquiétude face à la tentative de la ligue de rouvrir les négociations sur l’ABC après une saison où la MLS avait déclaré que ses clubs avaient perdu près d’un milliard de dollars COVID-19[feminine pandémie. Les équipes de la MLS dépendent principalement des revenus des jeux et la ligue a estimé qu’ils étaient en baisse d’environ 95% dans la ligue en 2020, et des foules plus importantes pourraient ne pas revenir avant plus tard en 2021.

Une proposition révisée de l’ABC n’a pas été émise par la ligue au syndicat, mais elle est attendue sous peu.

Malheureusement, d’après l’évaluation des responsables de la santé publique, il est clair que l’impact COVID-19[feminine et les restrictions de participation aux événements sportifs se poursuivront pendant la saison MLS 2021, a déclaré le commissaire adjoint de la MLS, Mark Abbott, dans un communiqué. Nous reconnaissons l’impact de la pandémie sur nos joueurs et apprécions leurs efforts pour redémarrer et terminer la saison 2020. Mais, comme les autres ligues aux États-Unis et au Canada, la MLS doit relever les défis persistants causés par la pandémie et engagera des discussions de bonne foi avec nos joueurs sur les moyens de gérer les problèmes économiques importants auxquels nous sommes confrontés.

La ligue et le syndicat ont conclu une convention collective de cinq ans en février dernier, mais elle n’avait pas été ratifiée lorsque la saison a été suspendue en mars par la pandémie.

Les équipes ont renégocié l’accord en juin avant le tournoi en Floride, acceptant un nouveau contrat comprenant des réductions de salaire générales et des bonus réduits.

Lorsque la ligue est revenue à jouer sur ses marchés nationaux après le tournoi de Floride, la plupart des matchs ont été joués sans fans ou devant une petite foule en raison de restrictions de présence. La ligue a également dû faire face à des coûts accrus pour les tests et les vols charters pour toutes les équipes.

La saison 2020 s’est terminée le 12 décembre, avec Columbus battant Seattle en finale de la Coupe MLS.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a déclaré que l’association des joueurs était préoccupée par la direction que prendrait la ligue et que les joueurs pourraient rechigner à une troisième négociation de contrat dans moins d’un an.

Après une saison 2020 de sacrifices extrêmes, de risques incommensurables pour la santé personnelle et d’un effort remarquable à l’échelle de la ligue pour revenir au jeu avec succès, cette action sourde de la ligue discrédite les sacrifices précédents consentis par les joueurs et les énormes défis qu’ils ont surmontés en 2020. , a déclaré mardi la MLSPA dans un communiqué.