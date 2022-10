Le MJ réprime les menaces contre les travailleurs électoraux avant les mi-mandats à enjeux élevés

Les électeurs du comté de LA se rendent aux urnes pour voter en personne la veille du jour du scrutin au registraire-enregistreur du comté de LA le 6 juin 2022 à Norwalk, en Californie. Gina Ferazzi | Temps de Los Angeles | Getty Images

Un homme de 64 ans de l’Iowa a été arrêté plus tôt ce mois-ci pour avoir menacé de tuer des responsables électoraux dans le comté de Maricopa, en Arizona – un comté pivot au centre des élections de 2020 et du recomptage de l’État qui a suivi où l’ancien président Donald Trump a perdu par environ 10 000 voix. “Quand on vient lyncher ton stupide menteur Commie [expletive]vous vous souviendrez que vous avez menti sur le [expletive] Bible, morceau de [expletive]. Tu vas mourir, espèce de [expletive]. Nous allons te pendre. Nous allons vous pendre”, aurait déclaré l’homme dans un message vocal laissé au procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, le 27 septembre 2021, selon le ministère de la Justice. Ce n’est qu’un exemple du nombre croissant de menaces violentes auxquelles sont confrontés les travailleurs électoraux à l’approche des élections de mi-mandat du 8 novembre. Le ministère de la Justice et d’autres organismes chargés de l’application des lois sévissent contre l’escalade des menaces violentes avant une autre élection américaine cruciale qui pourrait renverser l’équilibre des pouvoirs au Congrès. “Les menaces contre les travailleurs électoraux menacent non seulement la sécurité des personnes concernées, mais compromettent également la stabilité du processus électoral américain”, a déclaré le Federal Bureau of Investigation dans un service public. annonce plus tôt ce mois-ci. La sécurité intérieure avertie en juin que “les appels à la violence par des extrémistes violents domestiques” contre les travailleurs électoraux, les candidats et les institutions démocratiques augmenteront à mesure que nous nous rapprocherons des élections de mi-mandat.

Un observateur regarde les sous-traitants travaillant pour Cyber ​​Ninjas, qui ont été embauchés par le Sénat de l’État de l’Arizona, examiner et recompter les bulletins de vote de l’élection générale de 2020 au Veterans Memorial Coliseum le 8 mai 2021 à Phoenix, en Arizona. Courtney Pedroza | Le Washington Post | Getty Images

Le DOJ a envoyé un nombre croissant de rapports de messages vocaux menaçants, de messages en ligne et même de rencontres en personne depuis que Trump a perdu les élections de 2020. “Ces menaces contre les responsables électoraux se poursuivent”, a déclaré à CNBC Michael McDonald, professeur de sciences politiques à l’Université de Floride. “Cela met à rude épreuve et stresse les responsables électoraux. Et dans certains cas, ils choisissent de se retirer de la course aux élections.”

Intimidation sans précédent

Plus tôt ce mois-ci, le procureur général adjoint du DOJ, Kenneth A. Polite Jr., qui dirige la division criminelle de l’agence, informé des centaines de fonctionnaires électoraux et de travailleurs sur les subventions du gouvernement fédéral disponibles dans le cadre du 2002 Help American Vote Act pour renforcer la sécurité physique sur les lieux des élections. La loi a autorisé 75 millions de dollars supplémentaires pour la sécurité cette année – contre 425 millions de dollars en 2020 – et un financement supplémentaire du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars peut également être utilisé pour protéger les travailleurs électoraux, a déclaré Polite. Les précautions découlent de l’intimidation sans précédent des responsables électoraux et des travailleurs lors de l’élection présidentielle de 2020 – une élection que Trump continue de prétendre à tort avoir été truquée – même si de nombreux tribunaux, forces de l’ordre et hauts responsables du GOP n’ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée. Les travailleurs des États ayant obtenu des résultats décisifs lors des élections de 2020, notamment la Géorgie et l’Arizona, ont été ciblés à plusieurs reprises par des extrémistes depuis que les courses de ces États ont été contestées et perdues par Trump. Le secrétaire d’État géorgien COO Gabriel Sterling a déclaré aux législateurs américains en juin que l’un des agents électoraux de l’État avait été menacé d’être “pendu pour trahison” après avoir transféré un rapport électoral sur un ordinateur du comté.

Wandrea “Shaye” Moss, ancienne employée du département des élections du comté de Fulton, en Géorgie, témoigne lors de la quatrième des huit audiences publiques prévues du comité spécial de la Chambre des États-Unis pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, sur la colline du Capitole à Washington, aux États-Unis, le 21 juin. , 2022. Jonathan Ernst | Reuter

L’ancienne travailleuse électorale de Géorgie, Wandrea ArShaye “Shaye” Moss, a témoigné lors de la même audience des menaces racistes et des souhaits de mort qu’elle a reçus après être devenue l’objet d’une théorie du complot de Trump.

“J’ai bouleversé ma vie”

Moss, qui a été faussement accusé par Giuliani de falsification des élections, a déclaré que le harcèlement découlant de ces accusations “a bouleversé ma vie”. “Cela a affecté ma vie de manière majeure. Dans tous les sens. Tout cela à cause des mensonges. De moi faisant mon travail, la même chose que je fais depuis toujours”, a déclaré Moss au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre les États-Unis. Capitole. Le DOJ a lancé un groupe de travail sur les menaces électorales en juillet 2021 pour garantir la sécurité des électeurs aux urnes et pour examiner l’augmentation des comportements menaçants contre les travailleurs électoraux comme Moss. Au cours de l’année écoulée, il a organisé environ 40 réunions, présentations et formations avec la communauté électorale, les procureurs nationaux et locaux, les forces de l’ordre nationales et locales, les fournisseurs fournissant des services pour soutenir l’administration électorale et les principales sociétés de médias sociaux, a déclaré un responsable du DOJ. CNBC.

Les agents électoraux du comté de Gwinnett gèrent les bulletins de vote dans le cadre du recomptage de l’élection présidentielle de 2020 au Beauty P. Baldwin Voter Registrations and Elections Building le 16 novembre 2020 à Lawrenceville, en Géorgie. Megan Varner | Getty Images

Le groupe de travail a examiné plus de 1 000 contacts signalé par les responsables électoraux comme hostile ou harcelant, a déclaré l’agence en août. Lorsqu’ils ont pu identifier le contrevenant, la moitié d’entre eux ont contacté les autorités à plus d’une occasion et environ 11% des incidents méritaient une enquête pénale fédérale, selon le groupe de travail.

Fermer les élections

“Les responsables électoraux dans les États où les élections sont serrées et les concours postélectoraux étaient plus susceptibles de recevoir des menaces”, a déclaré le DOJ. Plus de la moitié de 58% des menaces potentiellement criminelles se trouvaient dans des États qui ont fait l’objet de poursuites, de recomptages et d’audits post-électoraux en 2020, notamment l’Arizona, la Géorgie, le Colorado, le Michigan, la Pennsylvanie, le Nevada et le Wisconsin. Une marche rapport par le Brennan Center for Justice, un institut de politique non partisan, a montré que près d’un responsable des élections locales sur trois connaît au moins un travailleur qui a quitté son emploi en partie pour des raisons de sécurité, des menaces élevées ou des intimidations. Un responsable local sur six a personnellement subi des menaces et plus de la moitié de ce nombre ont été menacés en personne, selon le rapport. “Qui va diriger l’élection, si des gens sensés ne veulent pas le faire parce qu’ils sont menacés ?” a déclaré McDonald. L’analyste juridique et observateur des sondages électoraux Richard Bell affirme que les responsables du gouvernement fédéral et des États intensifient leur réponse pour assurer l’intégrité des élections et pour que les travailleurs électoraux se sentent plus en sécurité. « Les électeurs pourront voter en toute sécurité et les responsables électoraux pourront faire leur travail en toute sécurité », a déclaré Bell. “Ce n’est pas en 2020 que certaines personnes ont été prises par surprise. Nous sommes très conscients des possibilités.” L’État de Géorgie a lancé une campagne à l’échelle de l’État alerte texte système ce mois-ci pour signaler les incidents de violence contre les agents électoraux. Le bureau du secrétaire d’État Brad Raffensberger, un républicain qui a défié l’ancien Trump en certifiant les résultats des élections de 2020 de cet État en faveur de Joe Biden, a créé l’outil après la dernière élection présidentielle. Raffensperger a déclaré que lui et sa famille avaient été la cible de nombreuses menaces depuis la défaite de Trump.

Une transcription d’un appel téléphonique entre l’ancien président américain Donald Trump et Brad Raffensperger, secrétaire d’État de Géorgie, apparaît sur un écran vidéo lors de la quatrième audience sur l’enquête du 6 janvier dans l’immeuble de bureaux Cannon House le 21 juin 2022 à Washington, DC . Puce Somodevilla | Getty Images

Le Federal Bureau of Investigation a envoyé un note ce mois-ci, avertissant le public de ne pas menacer le personnel électoral en Arizona, où des travailleurs ont reçu des menaces de mort. En juin, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a signé un loi protéger les travailleurs électoraux contre les menaces, la coercition ou l’intimidation dans la loi.

Élections équitables et libres