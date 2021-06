Le MJ décide de rejeter les accusations portées contre l’émeutier accusé du Capitole pour la première fois après l’effondrement de l’affaire par manque de preuves – RT USA News

Les procureurs fédéraux ont demandé à un juge de rejeter les accusations portées contre un homme de New York accusé d’avoir participé à l’émeute du 6 janvier au Capitole, la première affaire de ce type à être abandonnée après que le ministère de la Justice ait manqué de preuves.

Le DOJ a déposé mardi une requête en rejet de l’affaire, l’avocat américain adjoint Tejpal Chawla demandant au tribunal d’abandonner une plainte pénale contre Christopher Kelly de New York après qu’aucune preuve n’ait été apportée que l’accusé était entré dans le bâtiment du Capitole.

« Le gouvernement et l’avocat de la défense ont discuté du bien-fondé de l’affaire, et après réflexion sur les faits actuellement connus du gouvernement, le gouvernement estime que le licenciement sans préjudice sert actuellement les intérêts de la justice », a écrit le procureur.

NOUVEAU : Le gouvernement fédéral a décidé aujourd'hui de rejeter l'affaire contre le défendeur du Capitole Christopher Kelly sans préjudice.

Arrêté quelques semaines seulement après que des troubles ont secoué le Capitole des États-Unis en janvier dernier, Kelly a été inculpé d’entrée illégale et d’entrave à une procédure officielle, entre autres infractions. Alors que les enquêteurs ont initialement été informés de l’implication potentielle de Kelly dans l’émeute par un informateur confidentiel, qui a transmis un certain nombre de messages sur Facebook indiquant qu’il était présent pour l’incident, le MJ a depuis conclu qu’il n’était pas réellement entré dans le bâtiment du Capitole, selon à un responsable de l’application des lois cité par Politico.

Kelly est apparue sur au moins une photo sur le terrain du Capitole publiée sur Facebook, tandis qu’une autre image vue sur son compte a été capturée à l’intérieur du bâtiment mais ne présente pas Kelly lui-même. Une lecture de poste « étaient en » aurait également été partagé sur son profil Facebook pendant les troubles, mais cela a été jugé insuffisant pour prouver qu’il était personnellement entré dans le bâtiment.

« Comme il n'était pas à l'intérieur, dans l'intérêt de la cohérence de l'enquête, les charges ont été abandonnées », a déclaré le responsable de l'application des lois, tandis que le porte-parole du DOJ, Marc Raimondi, a déclaré à Bloomberg que la photo prise de l'intérieur du Capitole n'avait pas été capturée par Kelly.





Kelly’s est la première affaire fédérale à être abandonnée parmi les près de 500 intentées contre des émeutiers présumés. Alors que franchir la ligne de police autour du Capitole était également techniquement contraire à la loi, le DOJ a largement concentré ses accusations sur ceux qui sont entrés dans le bâtiment lui-même.

Cependant, les enquêtes sur l’émeute ont déjà rencontré des problèmes, le MJ étant contraint de faire marche arrière après qu’un procureur fédéral de l’Arizona a affirmé que les émeutiers prévoyaient de « capturer et assassiner » représentants du gouvernement en janvier. Les commentaires explosifs ont fait la une des journaux, mais ont ensuite été écartés par l’avocat américain par intérim à Washington, DC, qui a déclaré qu’aucune preuve d’un tel complot n’avait jamais été découverte.

La décision de rejeter l’affaire Kelly intervient également au milieu d’une pression des démocrates et d’une poignée de républicains pour lancer une commission de style 9/11 pour enquêter sur les événements le 6 janvier. L’effort a rencontré une opposition au sein du GOP, cependant, voyant les sénateurs républicains voter pour bloquer une facture pour mettre en place la sonde la semaine dernière. La législation établirait une commission de 10 membres, similaire à celle créée pour enquêter sur les attaques terroristes à New York, Washington, DC et Pennsylvanie le 11 septembre 2001. Alors que les démocrates ont insisté sur la nécessité d’une enquête dirigée par le Congrès, le GOP les opposants soutiennent que les enquêtes de la police fédérale et locale sur l’émeute sont suffisantes, ayant déjà porté plainte contre des centaines de suspects à travers le pays.





