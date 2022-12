Le MJ assigne à comparaître les responsables électoraux dans les États contestés par Trump

MADISON, Wis. (AP) – L’avocat spécial Jack Smith a assigné à comparaître les responsables électoraux locaux du Wisconsin, du Michigan, de l’Arizona et de la Pennsylvanie, demandant des communications avec ou impliquant l’ancien président Donald Trump, ses assistants de campagne de 2020 et une liste d’alliés impliqués dans ses efforts tenter de renverser les résultats de l’élection.

Les demandes, adressées aux comtés de Milwaukee et Dane dans le Wisconsin ; Comté de Wayne, Michigan; Comté de Maricopa, Arizona; et le comté d’Allegheny, en Pennsylvanie, sont les premières citations à comparaître connues de Smith, qui a été nommé conseiller spécial le mois dernier par le procureur général Merrick Garland.

Smith supervise l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant la violente prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et les efforts effrénés de Trump pour rester au pouvoir.

Les assignations à comparaître, dont certaines ont été rapportées pour la première fois par le Washington Post, sont l’indication la plus claire à ce jour que le travail de Smith comprendra un examen des faux électeurs qui faisaient partie des efforts de Trump pour renverser le décompte des élections et la certification. Tous les États où des demandes ont été envoyées sont des États que Trump et ses alliés ont ciblés alors qu’ils tentaient de renverser le vote démocratique.

En Pennsylvanie, par exemple, la campagne de Trump a poursuivi en vain devant les tribunaux pour tenter d’annuler la victoire du président Joe Biden, et ses alliés ont organisé une liste d’électeurs de Trump à envoyer au Congrès. Trump et ses alliés ont également contacté à plusieurs reprises les principaux législateurs républicains, leur demandant parfois d’utiliser la législature contrôlée par le GOP pour donner aux législateurs le pouvoir d’annuler les élections. Ils ont refusé.

Les citations à comparaître, dont deux ont été obtenues par l’Associated Press, demandent “toutes les communications sous quelque forme que ce soit” entre le 1er juin 2020 et le 20 janvier 2021, “vers, de ou impliquant” Trump, sa campagne, ses avocats et des assistants, y compris, mais sans s’y limiter, d’anciens responsables de campagne comme Bill Stepien et Justin Clark et les avocats John Eastman, Boris Epshteyn, Sidney Powell et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani.

Dans le Wisconsin, le greffier du comté de Milwaukee, George Christenson, a déclaré qu’il avait reçu une assignation à comparaître lundi et travaillait avec le procureur du comté pour se conformer à la demande dès que possible.

“Je ne vois aucun problème avec ça”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de ces noms ne me sont pas familiers, donc je ne sais pas combien de ces personnes nous ont contactés. Par exemple, je ne me souviens pas avoir reçu quoi que ce soit de Rudy Giuliani. Je pense que je m’en serais souvenu. Mais qui sait.”

Christenson a déclaré qu’il espérait que les documents aideraient à l’enquête, mais il ne s’attendait pas à remettre quoi que ce soit qui n’ait pas déjà été rendu public.

“Je ne m’attends pas à trouver une arme à feu”, a déclaré Christenson.

Le greffier du comté de Dane, Scott McDonell, a déclaré avoir reçu une citation à comparaître similaire le 1er décembre, demandant des communications qu’il avait eues avec “le gang de personnes auxquelles vous vous attendriez en quelque sorte”.

McDonell a déclaré que la seule personne sur la liste avec laquelle son bureau avait eu une interaction était Jim Troupis, l’avocat de Trump basé au Wisconsin. Trump a ordonné un recomptage des bulletins de vote dans les comtés de Milwaukee et Dane, les deux plus grands comtés démocrates du Wisconsin, après les élections de 2020. Troupis a dirigé l’effort juridique pour ne pas compter les dizaines de milliers de bulletins de vote absents lors de cette élection, y compris le sien.

McDonell a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que sa réponse à l’assignation révèle quoi que ce soit qui “n’a pas été couvert dans le passé”.

“Je n’ai aucune histoire de Trump m’appelant au dîner comme les autres gars”, a déclaré McDonell.

Au Michigan, la secrétaire d’État Jocelyn Benson a confirmé que le comté de Wayne avait reçu une assignation à comparaître de Smith, mais n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur ce qu’il recherchait.

“Nous saluons et soutenons le travail de tout organisme chargé de l’application de la loi qui s’efforce d’assurer la pleine responsabilité des efforts visant à annuler illégalement les résultats justes et précis des élections de 2020 au Michigan”, a déclaré Benson dans un communiqué envoyé à l’Associated Press.

Les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 dans le Michigan se sont concentrés sur la salle des congrès de Detroit, située dans le comté de Wayne. Trump a faussement affirmé que les agents électoraux là-bas « dupliquaient les bulletins de vote » et un procès infructueux de sa campagne le jour du scrutin a forcé les agents électoraux à interrompre temporairement le décompte des votes dans la plus grande ville de l’État.

Une autre action en justice a été déposée par plusieurs avocats, dont les alliés de Trump, Powell et L. Lin Wood, après les élections de 2020 au nom de six électeurs républicains qui voulaient qu’un juge fédéral annule la certification des résultats du Michigan et confisque les machines à voter. Le juge a refusé, qualifiant la demande de « stupéfiante par sa portée et époustouflante par sa portée ».

Trump et ses alliés se sont également concentrés sur les machines à voter dans le comté d’Antrim, situé juste au nord de Detroit. Le candidat républicain au procureur général Matthew DePerno, qui a perdu contre le titulaire démocrate Dana Nessel à mi-mandat en 2022, a poursuivi le comté d’Antrim, affirmant que les machines à voter y avaient enregistré des votes pour Trump comme étant pour Biden. Un procureur spécial du Michigan examine actuellement s’il convient d’inculper DePerno et d’autres personnes pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter après cette élection.

Angela Benander, porte-parole du département d’État du Michigan, a déclaré que le département n’était au courant d’aucun autre comté recevant des assignations à comparaître de Smith.

En Arizona, le comté de Maricopa a également reçu une assignation à comparaître et s’y conformera, a déclaré le porte-parole du comté, Fields Moseley.

Le comté, qui comprend la région de Phoenix et plus de 60% des électeurs de l’Arizona, avait été une pièce maîtresse des efforts de Trump pour annuler l’élection et jeter le doute sur les résultats.

Les alliés de Trump ont tenté de faire pression sur les républicains du conseil de surveillance du comté pour qu’ils ne certifient pas sa perte en 2020, et lorsqu’ils l’ont fait, ils ont continué à essayer de les joindre alors que le Congrès se préparait à comptabiliser les votes électoraux le 6 janvier. Clint Hickman, alors président du conseil d’administration, a esquivé les appels de l’opérateur de la Maison Blanche, qui a laissé des messages vocaux disant que le président essayait de le joindre.

En Pennsylvanie, le comté d’Allegheny, le deuxième plus peuplé de l’État et abritant Pittsburgh, a également reçu une assignation à comparaître, a confirmé un porte-parole.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter mardi.

En plus du DOJ, le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a également enquêté pour savoir si Trump et ses alliés avaient illégalement tenté d’intervenir dans les élections de 2020 en Géorgie. ___

