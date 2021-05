Le Miz souffre d’une déchirure du LCA, pourrait être inactif jusqu’à 9 mois

Voir et entendre parler d’une superstar de la WWE se blesser est horrible, surtout quand ce combattant est l’un des plus réguliers à la télévision actuellement. C’est ce qui s’est passé avec de nombreux fans de The Miz lorsqu’ils ont entendu parler de sa blessure le 16 mai.

Le Miz a reçu la première blessure majeure de sa carrière lors d’un match de Zombies Lumberjack contre Damian Priest au pay-per-view WrestleMania Backlash. Lorsque Priest a donné un coup de pied de la corde supérieure et a atterri sur l’ancien champion de la WWE, l’un de ses genoux s’est blessé. La radio Wrestling Observer a informé que son ligament croisé antérieur (LCA) était déchiré.

La gravité de la déchirure n’est pas encore connue et la WWE espère que ce n’est qu’une déchirure partielle. Cependant, si la blessure est critique, Miz pourrait être hors de combat pendant six mois à neuf mois car il devra subir une intervention chirurgicale. Selon PW Insider, le combattant doit rencontrer des médecins cette semaine qui effectueront un contrôle sur lui et détermineront ensuite la gravité du cas.

Miz est l’une des superstars les plus polyvalentes et les plus fiables de la WWE et s’il est obligé de rater des mois d’action, la société risque de faire face à une énorme perte. l’a aidé à éviter les blessures. C’est pourquoi il a rapidement évolué en tant que combattant depuis qu’il a fait ses débuts à part entière sur la liste principale en 2006. En plus de prendre des pauses pour filmer des films, il a à peine manqué de temps. Mais maintenant, il semble qu’il doit faire un long retour en arrière.

Pendant ce temps, en dehors de la lutte proprement dite, il y avait plusieurs segments pendant le concours de dimanche. Les téléspectateurs ont vu John Morrison être traîné hors des barrières par plusieurs morts-vivants. Pendant un bref instant, Miz et Priest se sont alignés pour attaquer les zombies à l’extérieur du ring. Enfin, après que le A-lister ait perdu contre Priest, il a été dévoré vivant par les morts-vivants.

