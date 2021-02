Un début de WWE Royal Rumble que nous n’avons pas vu venir.

Dans une discussion exclusive avec E! Nouvelles, Mike « The Miz » Mizanin sonné sur Bad Bunnyles débuts de l’une des plus grandes soirées de la WWE. Pour ceux qui l’ont raté, le rappeur de 26 ans s’est rendu sur la scène du Royal Rumble pour interpréter son tube, « Booker T. »

Après la représentation, The Miz et John Morrison a lancé une collaboration avec le hit maker portoricain. Malheureusement pour The Miz et Morrison, Bad Bunny avait peu d’intérêt à travailler avec eux. Ce camouflet a complètement offensé The Miz, qui à son tour a détruit l’équipement de Bad Bunny avant d’entrer sur le ring pour le Royal Rumble.

Bad Bunny n’est pas resté les bras croisés en affrontant The Miz, ce qui a entraîné l’élimination de ce dernier du match. Oh, et il a sauté sur le Miz et Mme étoile de la corde supérieure.

Et, si vous savez quelque chose sur The Miz, vous pouvez deviner ce qu’il avait à dire à propos de ce léger.

« Au fait, je dominais, je pense que j’ai éliminé comme six personnes tout de suite », a déclaré The Miz en exclusivité à E !. « Alors Bad Bunny sort et me distrait. Ecoute, je sais que tu dois avoir la tête sur un pivot quand tu es dans le match du Royal Rumble, mais pas des distractions extérieures. »