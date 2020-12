Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante mais intimidante pour tout amateur de musique.

C’est essentiellement un jour férié hebdomadaire où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages abandonnent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques avec une assaut de goodies auditifs. Mais qui a le temps de s’asseoir et de tout écouter avant de mettre à jour ses listes de lecture? Il y a trop de bonnes choses! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques stinkers aussi.)

En fin de compte, nous le faisons. Bienvenue sur The MixtapE!

Levez la main si vous avez vu un deuxième album surprise venir de Taylor Swift en 2020. Ouais, nous non plus.

Et pourtant, nous voilà, nous prélassant dans le glorieux toujours. Bien que vous ayez probablement été obsédé par l’album sœur du LP tout aussi excellent de Taylor (et Album de l’année nominé aux Grammy Awards). folklore depuis sa chute, ce n’est pas la seule nouvelle version qui vaille la peine cette semaine. Voici nos choix pour le meilleur des meilleurs de cette semaine. Vous savez, pour quand vous êtes prêt pour une pause du pays des merveilles boisé de Taylor.