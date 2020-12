La période des fêtes bat officiellement son plein.

Et puisque 2020 nous a tous obligés à renoncer à accueillir la famille et les amis ou à faire le long voyage où nous célébrons habituellement, il y a de fortes chances que vous cherchiez la bonne musique pour vous mettre dans l’esprit. La musique pop ne manque pas dans la section inspirée de Noël, avec l’album de vacances devenant une sorte de tradition séculaire (et un moyen de gagner rapidement de l’argent). Mais tout n’est pas bon. C’est là que nous intervenons.

Bienvenue dans une édition spéciale de Noël de The MixtapE!

Plutôt que de vous abandonner aux mêmes vieilles chansons que vous avez été obligées d’écouter depuis l’enfance, nous avons préparé nos quelque 20 chansons de Noël préférées qui rendront vos listes de lecture remplies de la bonne dose de joie des Fêtes. Avec des classiques de Mariah Carey et Darlene Love aux originaux modernes de Kacey Musgraves et Ariana Grande, ainsi que quelques pistes inattendues comme RuPaul et Lady Gaga, il y en a pour tout le monde. Aucun morceau de charbon en vue, promis.