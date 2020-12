Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante mais intimidante pour tout amateur de musique.

C’est essentiellement un jour férié hebdomadaire où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages abandonnent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques avec une assaut de goodies auditifs. Mais qui a le temps de s’asseoir et de tout écouter avant de mettre à jour ses listes de lecture? Il y a trop de bonnes choses! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques stinkers aussi.)

En fin de compte, nous le faisons. Bienvenue sur The MixtapE!

Nous avons presque atteint la ligne d’arrivée, mes amis.

Et en tant que tel, nous faisons les choses un peu différemment autour de ces parties cette semaine. Alors que nous nous préparons à dire adieu et bon débarras pour 2020, nous avons pensé que nous allions jeter un dernier regard en arrière sur l’année musicale. Et quelle année ce fut.

Commençant par le retour de Selena Gomez avec les 10 janvier Rare– non, nous ne pouvons pas croire que cela soit sorti en 2020 non plus – tout au long de la chute inattendue de sa meilleure amie Taylor Swiftle deuxième album surprise de toujours, le 11 décembre, nos artistes préférés ont souvent été la seule entreprise que nous ayons gardée. Et même s’il faudra peut-être encore un certain temps avant que nous puissions tous nous rassembler en toute sécurité pour écouter ces chansons jouées en concert ou simplement danser dans un club, il est indéniable que ces 12 derniers mois auraient été encore plus sombres sans eux.