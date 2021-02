Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante mais intimidante pour tout amateur de musique.

C’est essentiellement un jour férié hebdomadaire où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages abandonnent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques d’une assaut de goodies auditifs. Mais qui a le temps de s’asseoir et de tout écouter avant de mettre à jour ses listes de lecture? Il y a trop de bonnes choses! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques stinkers aussi.)

En fin de compte, nous le faisons. Bienvenue sur The MixtapE!

Qu’avons-nous fait pour mériter Cardi B et Megan Thee étalon?

Rien, c’est quoi. Comme les collaborateurs du « WAP » l’ont encore prouvé cette semaine, nous avons vraiment de la chance d’être en vie en même temps qu’eux. Ils sont tous les deux revenus sur scène cette semaine avec des morceaux dont nous sommes déjà certains que nous les répéterons bien tout au long de l’année. Ou du moins jusqu’à ce qu’ils daignent offrir leurs prochains délices sonores.

Bien sûr, ils n’étaient pas les seuls à sortir du nouveau matériel. Voici nos choix pour le meilleur des meilleurs.