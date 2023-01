Le MIUI 14 stable atteint les téléphones Xiaomi 12 dans le monde

Le MIUI 14 a été annoncé il y a un mois et a immédiatement atteint certains smartphones Xiaomi en Chine. Aujourd’hui, nous avons reçu un rapport indiquant qu’une version globale stable est également disponible, et les produits phares de Xiaomi 12 sont les premiers à l’obtenir.

La nouvelle interface utilisateur est basée sur Android 13 et apporte la dernière mise à jour de sécurité de janvier 2023.

La version stable pour les téléphones Xiaomi 12 en dehors de la Chine est actuellement disponible pour les utilisateurs qui étaient en période de test bêta. Il peut être téléchargé à partir de la base de données MIUI et sa taille est d’environ 4,43 Go. Le numéro de version complet est MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM) et concerne uniquement Xiaomi 12 et non la variante Pro.

La mise à jour pourrait être disponible sur le fil pour le moment, mais une fois que les premiers oiseaux signalent qu’il n’y a pas de problèmes majeurs, Xiaomi devrait commencer à pousser la nouvelle interface utilisateur vers une base d’utilisateurs plus large avec une simple notification et un téléchargement OTA.

Lien de téléchargement (fichier zip) | Via