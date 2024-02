Le MIT suspend un groupe d’étudiants qui protestaient contre la campagne militaire israélienne à Gaza

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le président du MIT a suspendu un groupe d’étudiants qui avait organisé des manifestations contre la campagne militaire israélienne à Gaza, alors que les protestations contre la guerre continuent de secouer les universités du pays.

Dans une déclaration vidéo mardi, Sally Kornbluth a déclaré que le groupe, Coalition contre l’apartheid ou CAA, avait organisé une manifestation lundi soir sans passer par le processus d’autorisation de l’université requis pour tous les groupes. La manifestation visait à protester contre une éventuelle invasion terrestre par l’armée israélienne de Rafah, la ville située à la frontière sud de Gaza, où 1,4 million de Palestiniens ont fui pour échapper aux combats ailleurs au cours de la guerre qui a duré des mois.

En conséquence, le groupe a reçu mardi une lettre l’informant que ses privilèges en tant que groupe étudiant seraient suspendus. Il ne bénéficiera d’aucun type de financement que les groupes d’étudiants reçoivent normalement et ne pourra pas non plus utiliser les installations du MIT ni organiser de manifestations sur le campus.

“Je veux être clair : la suspension de la CAA n’est pas liée au contenu de leur discours”, a déclaré Kornbluth.

« Je soutiens pleinement le droit de chacun sur notre campus d’exprimer son point de vue. Cependant, nous avons des politiques claires et raisonnables en matière de temps, de lieu et de manière pour de bonnes raisons”, a-t-elle déclaré. “Le but de ces politiques est de garantir que les membres de la communauté du MIT peuvent travailler, apprendre et faire leur travail sur le campus sans interruption. Nous devons également assurer la sécurité de la communauté.

La CAA, dans un communiqué, a exigé leur réintégration et a qualifié la décision du MIT d’attaque contre son droit de lutter pour ce qu’elle appelle la « libération palestinienne ». Elle a également déclaré que 13 étudiants organisateurs avaient été individuellement menacés de suspension permanente du MIT.

La présidente n’a pas évoqué de telles mesures disciplinaires contre les organisateurs étudiants dans ses messages vidéo.

« Depuis plus de quatre mois, l’administration du MIT a continué à faire taire nos voix en appliquant des mesures punitives injustes à nos actions », a déclaré le groupe à propos de sa réponse à ce qu’il a appelé « le génocide perpétré par l’occupation israélienne en Palestine ».

« Ces attaques contre notre droit de manifester sont non seulement répressives, mais révèlent l’échec moral et le désespoir de l’administration », a ajouté le groupe.

La déclaration contre leur suspension a été signée par Jewish Voice for Peace Boston et plus d’une centaine d’autres groupes à travers le pays.

La guerre a commencé avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle les militants ont tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont enlevé environ 250. Le bilan global des morts palestiniens à Gaza a désormais dépassé 28 000 personnes, selon le ministère de la Santé en 2017. Gaza, et un quart des habitants du territoire meurent de faim.

Les manifestations contre la guerre ont secoué les campus américains et relancé le débat sur la liberté d’expression. Les présidents d’université et d’autres dirigeants ont eu du mal à s’exprimer lorsque le discours politique se transforme en harcèlement et en discrimination, les étudiants juifs et arabes s’inquiétant du fait que leurs écoles ne font pas assez pour les protéger.

La question a occupé le devant de la scène en décembre lorsque les présidents de Harvard, de l’Université de Pennsylvanie et du MIT ont témoigné lors d’une audience du Congrès sur l’antisémitisme sur les campus. Un député républicain a assimilé l’utilisation du mot « Intifada » à un appel au génocide du peuple juif, puis a demandé si une telle rhétorique violait les politiques du campus. Les présidents ont proposé des réponses juridiques et ont refusé de dire sans équivoque qu’il s’agissait d’un discours interdit.

Leurs réponses ont provoqué des semaines de réactions négatives de la part des donateurs et des anciens élèves, conduisant finalement à la démission de Liz Magill à Penn et de Claudine Gay à Harvard.